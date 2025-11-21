Ботають по фєні? Які українські прізвища нагадують кримінальний жаргон, перевірте своє

Чимало українців мають такі родові імена

Деякі українські прізвища можуть нагадувати кримінальний жаргон. Інші ж змусять вас посміхнутися.

"Телеграф" зібрав підбірку прізвищ, що можуть нагадувати блатну "фєню" (спеціальна мова або система слів, виразів і мовних конструкцій, яку використовують представники кримінального середовища). Наголошуємо, що прізвище, як і інші особливості людини, не може бути приводом для насмішок. Матеріал "Телеграфа" має виключно розважальний та пізнавальний характер — ми з повагою ставимося до людей, їхніх прізвищ та інших особливостей.

Варто зазначити, що "фєня" була сформована у середовищі російськомовного криміналітету. Наприклад, простака та невдаху на цьому жаргоні називають "чухан". За даними сайту "Рідні" 68 українців носять це прізвище.

Крім того, у блатному жаргоні є слово "гребень", що означає злодій-новачок, людина низького статусу. В Україні проживає 800 носіїв прізвища Гребень.

А ось носій прізвища Блатной — всього один. В кримінальній мові це слово означає злочинця, що належить до "злодійської касти", живе за кримінальними "поняттями" та користується авторитетом у певному колі.

Людей на прізвище Шнирь в нашій країні шестеро. У "фєні" слово "шнырь" має значення дрібний злодюжка, побігайло.

У блатному жаргоні словом "козел" називають зрадника, людину що співпрацює з адміністрацією. В Україні проживає 3035 людей з прізвищем Козел.

А також в нашій країні проживає 16 чоловіків з прізвищем Паханов та 21 жінка з прізвищем Паханова. У кримінальному жаргоні слово "пахан" означає авторитета, ватажка, старшого.

Раніше "Телеграф" розповідав про 10 українських прізвищ, схожих на матюки.