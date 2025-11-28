Схоже на матюк з трьох букв. Яке українське прізвище змусить вас посміхнутися

Можливо, його походження пов'язане з українськими вигуками

В Україні зустрічаються смішні прізвища, а деякі навіть схожі на матюки. Наприклад прізвище Гуй, яке носять кілька десятків жителів країни.

За даними сайту "Рідні" в Україні проживає 81 носій прізвища Гуй. Більшість мешкає у Львівській області. Наголошуємо, прізвище не може бути приводом для насмішок. Матеріал "Телеграфа" має виключно розважальний та пізнавальний характер — ми з повагою ставимося до людей, їхніх прізвищ та інших особливостей.

Карта поширення прізвища Гуй

Найчастіше люди, на прізвище Гуй, носять імена Микола та Марія. Точних даних про походження цього родового імені немає. Можливо, воно має зв'язок з вигуком: в українській мові існує вигук "гей" (також "гий", "гой" у різних діалектах).

Ще одне українська прізвище схоже на мат

Гуй — не єдине родове ім'я, яке викликає асоціації з ненормативною лексикою. Крім нього є ще прізвище Йобко. Щоправда, його носіїв значно менше — лише вісім й усі вони мешкають у Львівській області Мостиського району.

Раніше "Телеграф" розповідав, як звучали б українські прізвища, якби вони виникли в наші дні. Серед них є дуже смішні варіанти.