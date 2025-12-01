Пралка постійно "тікає" з кімнати? Чому вона "скаче" і як усунути цю проблему

Гуркотіння пралки можна прибрати за декілька хвилин

Якщо пральна машина гуде або вібрує, це ще не привід одразу викликати майстра — часто проблему можна усунути самостійно і без великих витрат.

Як пояснив чоловік у відео на TikTok, часта причина сильного шуму та вібрацій пральної машини криється у непідтягнутому балансирі під верхньою кришкою. Через це барабан починає скреготати, вібрувати й створювати дискомфорт для мешканців квартири.

Достатньо лише перевірити кріплення і щільно закрутити усі болти, щоб машина знову працювала тихо та рівномірно.

Щоб усунути проблему, перш за все слід обов’язково відключити пральну машину від електромережі, щоб уникнути ураження струмом. Далі потрібно зняти верхню панель, що дозволяє дістатися до кріплень балансира. Важливо використовувати відповідний інструмент і робити все обережно, щоб не пошкодити деталі. Після того як болти будуть затягнуті правильно, барабан почне обертатися без зайвого шуму, а ризик серйозних несправностей значно зменшиться. Такий простий спосіб дозволяє заощадити час, гроші і продовжити термін служби пральної машини.

