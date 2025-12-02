"Нас кидають": фермерка назвала шалену різницю між закупівельною та ринковою ціною на свинину

Закупівельні ціни падають, а цінники у магазинах залишаються високими

Свиней на м'ясо у фермерів скуповують значно дешевше, ніж продають свинину. Ціни на це м'ясо дещо впали перед тим, як знову піти вгору.

Що треба знати:

Закупівельні ціни на свиней знижуються

Натомість вартість свинини на ринку не зменшується

У фермерів свиней беруть у кращому разі по 100 гривень за кг живої ваги, а ціни на свинину стартують від 200

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. За її словами, свиней та поросят на живу вагу у фермерів приймають за ціною 75-100 гривень за кілограм.

Фермерка додала, що попри зниження закупівельної ціни, вартість свинини та сала на ринку не знижується. По суті, фермерів "кидають", каже жінка.

Закуповують живою вагою одна ціна, а прийдеш на базар — ціна в них не падає. На сало, на м'ясо, така сама ціна. Як було 250 м'ясо, значить 250. Якщо було сало 150-180, то така в них і є ціна. І все. Кидають, — описала ситуацію фермерка

Ціни на свинину в Україні зараз

За даними сайту "Мінфін", ціни на свинину в супермаркетах станом на 2 грудня стартують від 206 гривень (грудинка). Середня ціна ошийка 334,97 грн.

Ціни на свинину грудень 2025

Нагадаємо, аналітик м’ясного ринку Микола Бабенко повідомив "Телеграфу", що в Україні найближчим часом може з'явитися небезпечна дешева свинина. Падіння ціни може бути пов’язане не зі зростанням пропозиції, а зі спалахами африканської чуми свиней.