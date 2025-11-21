В інших містах такого нема. Чому в Харкові безкоштовний проїзд у транспорті

Вже три роки харків’яни та гості міста можуть безкоштовно користуватися комунальним транспортом

Одна з принад Харкова — безплатний проїзд в громадському транспорті. Ініціатива діє вже 3 роки. Та не весь транспорт безоплатний.

"Телеграф" розбирався, де можна їздити вільно, а де доведеться заплатити, а також — що каже міська влада про подібну ініціативу та чи планує її припиняти.

Як все почалось

Проїзд у харківському електротранспорті (метро, трамвай, тролейбус) та комунальних автобусах став безплатним із травня 2022 року — саме тоді в місті поступово відновили роботу громадського транспорту після початку повномасштабного вторгнення РФ. Тоді пасажиропотік в місті становив 35,5 тисячі людей на день і працювало усього 72 одиниці транспорту.

Що з безплатним транспортом зараз

Харків продовжує тримати марку і робить безоплатний проїзд в міському комунальному транспорті своєю фішкою. За словами міського голови Ігоря Терехова місто планує й надалі утримувати безкоштовний проїзд, адже для родин у місті це суттєва економія — 3-4 тисячі гривень на місяць.

Скільки коштує місту безплатний транспорт

Проїзд покривається з міського бюджету. І суми значні — якщо у 2023 році це було 89 млн грн, то на 2025 рік заклали 258,8 млн грн. Тримати проїзд безкоштовним для пасажирів планують поки витримуватиме бюджет.

Чи є в Харкові платний проїзд в транспорті

Комунальні автобуси Харкова вирізняються на дорогах

Одночасно з безплатними рейсами, курсують і маршрути приватних перевізників. Комерційні автобуси та маршрутки візуально відрізняються від комунальних. Ціна ж проїзду на таких маршрутах — здебільшого 25 грн. Зокрема це маршрути № 75, № 209, № 220, № 237 та № 259.

