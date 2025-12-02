Назва цього ринку в Харкові збиває з пантелику — там не продають те, про що вона говорить

На Кінному ринку сьогодні не знайти жодного коня, якщо не враховувати емблему

Кінний ринок у Харкові — один із найстаріших та добре відомих торгівельних просторів міста, але його назва давно втратила буквальний сенс. Сьогодні тут продають продукти, господарські товари, одяг та безліч інших повсякденних речей.

"Телеграф" пропонує дізнатися, коли з'явився Кінний ринок і чому він отримав таке незвичайне ім'я.

У 1800-х роках Харків гримів ярмарками. Хрещенський ярмарок на Парадній площі (зараз площа Свободи) славився, зокрема, торгівлею кіньми. Він був відомий далеко за межами Харкова: сюди приїжджали промисловці, які закуповували тварин для відправки до Москви та Петербурга, стверджується у Facebook-спільноті "Харьков-Ретро. Лица, мода, вещи, атмосфера".

Хрещенський ярмарок у Харкові

Харків будувався, змінювався, і влада вирішила перенести ярмарок на околицю — на колишній вигін (район нинішньої площі Захисників України). Місце було підібрано ідеально, бо поруч знаходився іподром, де можна було не лише купити скакуна, а й протестувати його на бігу. Тут можна було купити як робочих коней для робітників, так і жвавих рисаків для еліт.

Ринок назвали Кінний. Але асортимент був куди багатший. Крім коней та худоби, тут продавали м'ясо, молочні продукти, овочі, сіно, борошно, овес, деревне вугілля та вироби з дерева. На Кінному ринку можна було знайти такі рідкісні для міста товари, як вапно, яке закупали у великих обсягах. Ціни тут були дешевші, ніж на інших, що робило його особливо популярним.

Кінна площа на старій карті Харкова

З часом ярмаркова торгівля почала втрачати популярність. Ринок помітно відставав за санітарними нормами: тут було брудно, за тваринами погано доглядали, а спеціальні помости для їхнього продажу так і не були обладнані.

У 1895 році Кінний ринок перебудували. Лавки поставили на кам'яний фундамент, торгівлю зсунули глибше.

На Кінному ринку вже давно не продають коней

У 1920-ті роки іподром знесли під завод "Серп і Молот". У 1960 році ринок перейменували й він став "Колгоспним", але народ кликав його по-старому "Кінним".

Ще одне оновлення ринок пережив у 2012-му році, коли Харків готувався приймати Євро. На Кінному ринку з'явилися нові навіси, міні-магазини замість контейнерів. Зараз нічого, крім назви та емблеми ринку, не нагадує про те, що колись тут торгували кіньми.

