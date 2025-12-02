Цей посуд знають усі українці, але росіяни його плутають з частиною тіла: що це

Предмет, характерний лише для України

Українська мова має десятки слів, які ми чуємо з дитинства, але іноді неправильно уявляємо їхній справжній зміст. Особливо це стосується назв посуду, знарядь, хатніх речей, які колись були в кожній оселі. Зараз частина з них залишилася в фразах і прислів’ях, а первісний зміст відходить на другий план.

Для росіян такі слова взагалі незрозумілі. Вони або не розуміють, про що йдеться, або плутають значення і роблять дивні переклади. Саме таким є слово "макітра" "Телеграф" розповідає, що це за предмет і як його розуміють росіяни.

Макітра – це одна з класичних побутових назв, яка добре відома українцям, але по-різному сприймається в Україні та в Росії. У Словнику української мови пояснюють, що макітра це великий глиняний посуд напівсферичної форми з широким отвором. У ньому місили тісто, товкли пшоно, готували страви, які потрібно було розтирати чи вимішувати.

У словниках і етимологічних джерелах зазначається, що первісно макітру пов’язували саме з перетиранням маку для куті та інших страв. Саме від поєднання слів "мак" і "терти" виводять назву цього посуду. Пізніше макітру почали використовувати і для тіста, каші, молочних продуктів, але форма залишалася характерною – глибока, широка, зручна для товчення та вимішування.

У макітрах терли мак

Слово отримало й переносні значення. У фразах "макітра розуму" або в іронічних звертаннях макітрою називають голову людини. Такі приклади фіксують як тлумачні, так і фразеологічні словники української мови. Подекуди макітра може означати і улоговину чи заглибину в рельєфі.

Що з цим словом у росіян

У російській мовній традиції слово "макитра" фіксується в словниках, але як місцеве й застаріле, а також із приміткою, що походить воно з української. Росіяни майже не вживають його як назву посуду, тому більшість не асоціює його з глиняною мискою.

У сучасних російських текстах слово частіше трапляється в жаргоні саме у значенні "голова". Через це пересічний росіянин сприймає його як грубувате звертання, а не як предмет кухонного вжитку. Саме тому, коли росіяни читають українські фрази зі словом "макітра", вони неправильно розуміють контекст: замість посуду уявляють частину тіла.

