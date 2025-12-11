Юзіки реально існують: де в Україні живуть носії найнеочікуваніших форм давнього імені

Ім’я розповсюджене майже в усіх областях країни

Серед імен, які використовуються в Україні, чимало різних форм одного і того ж імені. Серед таких — біблійне ім'я Йосиф, яке трансформувалось не тільки в Йосипа, а й в Юзефа, Юзика та навіть Юзіка.

Використання форми "Юзеф" може вказувати на польський вплив. Проте розповсюджене воно значно ширше, ніж області, межуючі з Польщею. За даними порталу "Рідні" Юзефів в Україні — 313 і вони є в кожній області, окрім Закарпатської. Лідерами за кількістю є Львівська та Житомирська області.

Ім'я Юзеф - карта розповсюдження

Юзик та Юзік, найімовірніше, це форми імені Юзеф. Вони також мають носіїв в сучасній Україні — 26 Юзиків, з найбільшим поширенням імені на Вінниччині та 7 Юзіків, яких найбільше в АР Крим та Житомирській області.

Поширення імені Юзик

Поширення імені Юзік

Зазначимо, що широку відомість ім'я отримало через Юрія Корявченкова, який виступав з псевдо "Юзік" в гумористичній Студії "Квартал 95". Як псевдонім ім'я використовував і Сергій Михалок лідер панк-рок-груп Brutto та "Ляпіс Трубецькой" — Юзик Килевич.

