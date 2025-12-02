Таким українським прізвищем не похизуєшся: перша думка людей може бути недоброю

Його носії живуть буквально по всій країні

Серед багатьох різноманітних українських прізвищ є й ті, які можуть мимоволі викликати погані асоціації. До них можна віднести таке родове ім’я, як Шахрай.

Інформація про це була опублікована на порталі "Рідні", на якому розповідають про походження прізвищ та вказано інформацію про українські імена. На сайті також показані області на карті, де мешкають власники цих родових імен.

Носіїв такого прізвища в Україні на даний момент не так уже й мало — 1248 осіб.

Власники прізвища Шахрай мешкають чи не по всій країні. На карті видно, що зустріти їх можна у багатьох областях.

Ономатологи вважають, що це родове ім’я входить до групи прізвищ, утворених від визначень, якими називали хитрих і улесливих людей. В українській мові "шахрай — це хитра, спритна і нечесна у вчинках людина; дрібний злодій".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке українське прізвище звучить, як матюки. Це родове ім’я є досить рідкісним і зустрічається в основному в західних регіонах. Найчастіше його мають люди з іменами Олександра та Степан.