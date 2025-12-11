Юзики реально существуют: где в Украине живут носители самых неожиданных форм древнего имени

Имя распространено почти во всех областях.

Среди имен, используемых в Украине, немало разных форм одного и того же имени. Среди таких — библейское имя Иосиф, которое трансформировалось не только в Иосифа, но и у Юзефа, Юзика и даже Юзіка.

Использование формы Юзеф может указывать на польское влияние. Однако распространено оно гораздо шире, чем области, граничащие с Польшей. По данным портала "Рідні" Юзефов в Украине — 313 и они есть в каждой области, кроме Закарпатской. Лидерами по количеству стали Львовская и Житомирская области.

Имя Юзеф – карта распространения

Юзик и Юзік, вероятнее всего, это формы имени Юзеф. Они также имеют носителей в современной Украине — 26 Юзиков, с наибольшим распространением имени в Винницкой области и 7 Юзіков, которых больше всего в АР Крым и Житомирской области.

Распространение имени Юзик

Распространение имени Юзік

Отметим, что широкую известность имя получило из-за выступавшего из псевдо "Юзик" Юрия Корявченкова в юмористической Студии "Квартал 95". В качестве псевдонима имя использовал и Сергей Михалок лидер панк-рок-групп Brutto и "Ляпис Трубецкой" — Юзик Килевич.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересной фамилии, которая, впрочем, может быть плохой характеристикой человека. Украинцев с этой фамилией – более тысячи.