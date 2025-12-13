Відьомські посиденьки 13 грудня. Що категорично не можна робити у цей день

Яке церковне свято 13 грудня за старим та новим стилем

У суботу, 13 грудня, православні та греко-католики за новим церковним календарем відзначають релігійне свято – День пам’яті ченців Євстратія, Євгенія, Оксентія, Ореста, Мардарія. За старим стилем у цей день відзначали Андрія Первозванного. Сьогодні віруючі дотримуються деяких заборон та традицій.

"Телеграф" розповідає про головні заборони та прикмети цього церковного свята, яке також називається Відьомські посиденьки.

Що відомо про свято?

Цього дня за новим стилем віруючі відзначають День пам’яті ченців Євстратія, Євгена, Оксентія, Ореста, Мардарія та преподобного Мардарія, самітника, мощі якого спочивають у Далеких печерах Києво-Печерської лаври. Всі вони були хрещеними та загинули за свою християнську віру. Перед смертю страчені ченці читали молитву до Господа.

У народі 13 грудня — свято Євстратіїв день, яке також називають Відьомські посиденьки. За народними повір’ями в цей час нечиста сила влаштовує шабаш, тому найчастіше бувають буря та хуртовина.

За старим стилем 13 грудня відзначався День Андрія Первозванного. Після переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар Андрія Первозванного вшановують на 13 днів раніше – 30 листопада.

Що не можна робити 13 грудня?

Не можна лаятися, лихословити, брехати, заздрити.

Не варто відмовляти людям у допомозі та милостині.

Не рекомендується порушувати Різдвяний піст.

Не слід підмітати і мити підлогу, щоб не викинути з дому достаток.

Не можна залишати віник біля входу — погань викраде, щоб сонце замести.

Не можна лаятись — інакше відьма пошле на голову якийсь важкий предмет.

Погодні прикмети на 13 грудня

Якщо у цей день випав сніг - лежатиме до квітня.

Якщо погода морозна та ясна – влітку буде хороший урожай, а якщо тепла – то поганий.

Якщо хмари швидко та низько пливуть – до холоду.

