Ведьмины посиделки 13 декабря. Что категорически нельзя делать в этот день
Какой церковный праздник 13 декабря по старому и новому стилю
В субботу, 13 декабря, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечают религиозный праздник — День памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. По старому стилю в этот день отмечали Андрея Первозванного. Сегодня верующие придерживаются некоторых запретов и традиций.
"Телеграф" рассказывает о главных запретах и приметах этого церковного праздника, который также называется Ведьмины посиделки.
Что известно о празднике?
В этот день по новому стилю верующие отмечают День памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария и преподобного Мардария, затворника, мощи которого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Все они были крещеными и погибли за свою христианскую веру. Перед смертью казненные иноки читали молитву к Господу.
В народе 13 декабря — праздник Евстратиев день, который также называют Ведьмины посиделки. По народным поверьям в это время нечистая сила устраивает шабаш, поэтому зачастую бывают буря и метель.
По старому стилю 13 декабря отмечался День Андрея Первозванного. После перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь Андрея Первозванного чтят на 13 дней раньше — 30 ноября.
Что нельзя делать 13 декабря?
- Нельзя ругаться, сквернословить, врать, завидовать.
- Не стоит отказывать людям в помощи и милостыне.
- Не рекомендуется нарушать Рождественский пост.
- Не следует подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток.
- Нельзя оставлять веник у входа — нечисть похитит, чтобы солнце замести.
- Нельзя браниться — иначе ведьма пошлет на голову какой-нибудь тяжелый предмет.
Погодные приметы на 13 декабря
- Если выпал снег в этот день — будет лежать до апреля.
- Если погода морозная и ясная — летом будет хороший урожай, а если теплая — то плохой.
- Если облака быстро и низко плывут — к стуже.
