Ведьмины посиделки 13 декабря. Что категорически нельзя делать в этот день

Какой церковный праздник 13 декабря по старому и новому стилю

В субботу, 13 декабря, православные и греко-католики по новому церковному календарю отмечают религиозный праздник — День памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария. По старому стилю в этот день отмечали Андрея Первозванного. Сегодня верующие придерживаются некоторых запретов и традиций.

"Телеграф" рассказывает о главных запретах и приметах этого церковного праздника, который также называется Ведьмины посиделки.

Что известно о празднике?

В этот день по новому стилю верующие отмечают День памяти иноков Евстратия, Евгения, Авксентия, Ореста, Мардария и преподобного Мардария, затворника, мощи которого покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Все они были крещеными и погибли за свою христианскую веру. Перед смертью казненные иноки читали молитву к Господу.

В народе 13 декабря — праздник Евстратиев день, который также называют Ведьмины посиделки. По народным поверьям в это время нечистая сила устраивает шабаш, поэтому зачастую бывают буря и метель.

По старому стилю 13 декабря отмечался День Андрея Первозванного. После перехода ПЦУ на новоюлианский церковный календарь Андрея Первозванного чтят на 13 дней раньше — 30 ноября.

Что нельзя делать 13 декабря?

Нельзя ругаться, сквернословить, врать, завидовать.

Не стоит отказывать людям в помощи и милостыне.

Не рекомендуется нарушать Рождественский пост.

Не следует подметать и мыть пол, чтобы не вымести из дома достаток.

Нельзя оставлять веник у входа — нечисть похитит, чтобы солнце замести.

Нельзя браниться — иначе ведьма пошлет на голову какой-нибудь тяжелый предмет.

Погодные приметы на 13 декабря

Если выпал снег в этот день — будет лежать до апреля.

Если погода морозная и ясная — летом будет хороший урожай, а если теплая — то плохой.

Если облака быстро и низко плывут — к стуже.

