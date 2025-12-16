Цілий рік будете безталанні: суворі заборони на 16 грудня

Дізнайтеся, що краще не робити в цей день, щоб не накликати біду

Сьогодні, 16 грудня, за новоюліанським церковним календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять святого пророка Аггея. До Нового року залишилося 15 днів.

Святий Аггей жив приблизно за 500 років до Різдва Христового. Це був період після повернення євреїв із вавилонського полону, коли Єрусалим був частково зруйнований і потребував відновлення. Пророк закликав народ і владу не відкладати відбудову Храму, нагадував про важливість віри і моральної відданості Богові.

Його пророцтва були простими, але глибокими. Святий Аггей закликав євреїв бути послідовними у своїй вірі, не приділяти увагу матеріальним турботам більше, ніж духовним обов’язкам, і не відкладати благі справи на потім. Його слова мали на меті не лише відбудову фізичної святині, а й відновлення моральної цілісності народу.

Традиції та прикмети 16 грудня

У народному календарі цей день називали Агеїв день або Зимовказівник, оскільки погодні явища, помічені в цей час, вважали знаком передбачення для найближчого майбутнього.

на деревах іній — чекайте на мороз;

сильний мороз в цей день — холод триватиме до Водохреща;

холод триватиме до Водохреща; снігурі активні 16 грудня — можливе потепління чи відлига;

сильний вітер — наступного року буде важкий урожай

випав сніг в цей день — холод буде тривалим.

Снігурі сидять на гілці. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 16 грудня

лінуватися або байдикувати — лінь може накликати невдачі на весь наступний рік;

сваритися, лихословити — такі вчинки можуть віддаляти від благословення;

вживати алкоголь чи надмірно розважатися — оскільки триває піст, це суперечить церковній практиці стриманості й молитви;

відмовляти у допомозі — так можна відлякати удачу.

