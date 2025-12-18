"Шахтар" — "Рієка": онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Гірники спробують виграти основний етап 3-го за силою єврокубка

У четвер, 18 грудня, "Шахтар" зіграє з "Рієкою" у 6-му турі основного раунду Ліги конференцій сезону 2025/26. Донеччани приймають хорватський клуб у Польщі.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграє з "Рієкою" у Кракові

Букмекери та ШІ на боці Гірників

Гру можна переглянути в Україні на Megogo

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Рієка". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

"Шахтар" підходить до гри як фаворит. Гірники лідирують у Лізі конференцій та близькі до виходу в 1/8 як одна з топ-8 команд основного етапу. "Рієка", своєю чергою, практично гарантувала собі попадання до стикового раунду (топ-24).

Гра "Шахтар" — "Рієка" відбудеться у Кракові на стадіоні "Мейскі". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де подивитися цей поєдинок у прямому етері в Україні, а також ділився думкою букмекерів та ШІ щодо цього протистояння.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками кваліфікації в єврокубках зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0) з Ісландії, а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1) з Ірландії. У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0).