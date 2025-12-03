Мікрохвильовка гріє посуд, а не їжу? Чотири хитрості, які це виправлять

Ця піч нагріває їжу за допомогою мікрохвиль, які змушують молекули води в ній вібрувати з надзвичайною швидкістю

Мікрохвильова піч щодня робить життя простішим, адже нагріває їжу за лічені хвилини. Проте інколи піч гріє не страву, а посуд.

"Телеграф" розповідає, чому це може ставатися та що робити. Нагрівання лише посуду, а не його вмісту може бути пов'язане з поломкою пічки. Проте часто це не є ознакою поломки.

Вибір посуду

Не всі види посуду підходять для використання у мікрохвильовій печі. Щоб перевірити, чи підходить тарілка треба налити в неї трохи води та на одну хвилину помістити до мікрохвильовки.

Якщо вода нагріється, а тарілка залишиться холодною — її можна використовувати у мікрохвильовці. Якщо навпаки — цей посуд не підходить.

Хитрість з розміщенням посуду у мікрохвильовці

Особливо це актуально для старих мікрохвильовок, які після 5-10 років служби працюють не так добре, як нові. Щоб їжа рівномірно прогрівалася, посуд з їжею треба ставити не по центру обертової тарілки в печі, а трохи ближче до краю.

Мікрохвильова пічка

Рівномірне розподілення страви на тарілці

З рідкими стравами так не зробиш, а більш густу їжу перед тим, як поставити розігріватися у мікрохвильовку, рекомендують рівномірно розподілити по тарілці. В центрі треба зробити невелике заглиблення. Такий спосіб допоможе їжі прогрітися рівномірно.

Використання кришки

Більш рівномірний прогрів їжі також забезпечує накривання кришкою. Це може бути спеціальна кришка для мікрохвильовки, звичайна тарілка чи навіть харчова плівка.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо на дверцята мікрохвильової печі клеять чорну сітку. Її в жодному разі не можна видаляти.