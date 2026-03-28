Не тільки потужний оберіг. Що наші предки на Великдень дарували один одному
Ці подарунки зберігались в родини не один рік
Великдень — одне з найбільших християнських свят, яке відзначають кілька століть. Раніше наші предки обмінювались в цей день подарунками. Одним з найпопулярніших варіантів були розписані власноруч дерев'яні яйця.
"Телеграф" розповість, чому раніше дарували дерев'яні яйця та який символізм вони приховують. Зауважимо, що в давнину майже усі великодні яйця розписували різними орнаментами.
Взагалі усі великодні традиції мають свій сенс, так само й писанки. У християнстві яйце — це своєрідний образ воскресіння Ісуса Христа, адже з майже мертвої шкарлупи може з'явитись життя. Самі яйця здавна були символом життя, відродження та безсмертя.
Чому предки дарували дерев'яні яйця
Дерево в релігії та побуті моє великий символізм, а в поєднані з орнаментами та формою яйця набуває потужної форми. Вважалось, що такі подарунки зичать людям:
- довговічність, адже дерево зберігалось не один рік як оберіг;
- орнаменти на яйці мали свою силу та чимало символів, які захищали від зла;
- родючість — яйця символізували родючість землі, багатий врожай.
Зазвичай, подаровані близькими дерев'яні яйця займали почесне місце в покуті біля свічок та ікон. Вони були нагадуванням господарям про те, що їх оберігає велика сила і вони витримають усі негаразди.
Зараз же такі яйця стали радше приємними сувенірами чи декором. Однак деякі сім'ї й досі наслідують давні традиції та вбачають в таких подарунках великий символізм.
