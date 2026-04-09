Були зовсім іншими? Де відкрили перші "Сільпо" та як вони виглядали (фото)

Тетяна Крутякова
Супермаркет Новина оновлена 09 квітня 2026, 07:17
Супермаркет. Фото Колаж, "Телеграф"

Перші передбачання в чеках почали з'являтись у 2010

Чимало українців знайомі з торговою мережею "Сільпо", але не всі знають, де з'явився перший магазин та як виглядав. "Телеграф" відповість на це питання.

Цікаво, що власники бізнесу розпочинали свою діяльність у Дніпрі, але перший магазин було відкрито у Києві у 1998 році. Мережу заснувала компанія Fozzy Group.

Перші магазини не будували з нуля, їх відкривали на місці радянських універсамів. Саме тому досить часто вони є у великих та не дуже ТЦ. Хоча перший магазин відкрили у 1998 році, вже до його кінця у столиці було 5 супермаркетів. Згодом вони поширились на інші великі міста — Дніпро, Харків, Одесу тощо.

Як виглядало перше Сільпо
Як виглядає Сільпо

Перші супермаркети мали жовто-сині кольори, що відображав не тільки логотип магазину. Спочатку досить багато елементів інтер'єру були яскравими, а вже з часом "Сільпо" перейшло до виключно помаранчевої колірної гами з додаванням білого чи сірого. Сучасні супермаркети мають більш спокійні кольори, ймовірніше, щоб не відволікати увагу покупців.

До слова, чимало українців люблять "Сільпо" за його передбачення в кінці чека. Вони з'явились у 2010 році і зберігають популярність й досі.

Вже за 5 років після відкриття "Сільпо" налічувало 40 магазинів в 9 містах України. До кінця 2008 їхня кількість зросла до 150 точок. Систему лояльності "Власний рахунок" відкрили у 2006 році, вона дозволяє не тільки обмінювати бонуси на гроші, а й купувати товари зі знижками.

Цікаво, що мережа "Сільпо" чи не єдина в Україні, яка має концептуальні супермаркети. До прикладу, компанія відкрила магазини у стилі Арт Деко, середньовічного замку, Аліси в країні див, у німецькому стилі тощо.

Сільпо у стилі котів
#Історія #Магазин #Сільпо