Спеко, прощавай: стало відомо, коли у Києві може різко похолодати та пройдуть дощі

Не поспішайте ховати зимні речі

На зміну аномальному травневому теплу у Києві прийде різке вторгнення прохолодного повітря. Жителям столиці варто готувати парасольки та діставати легкі куртки.

За прогнозами моделі Google DeepMind WeatherNext 2. Пік літньої спеки у столиці добігає кінця. Вже найближчими днями температурні показники почнуть стрімко падати, повертаючи місто до весняної норми.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Коли чекати на перепочинок від сонця

Перші ознаки зміни погоди мешканці Києва відчують у період з 8 по 10 травня. Стовпчики термометрів опустяться з нинішніх +30°C до цілком комфортних +19…+21°C. Разом із першою хвилею свіжості в місті можливі локальні грози.

Найбільш відчутне похолодання очікується на початку наступного тижня: 12–13 травня стануть найхолоднішими днями цього періоду. Денна температура не перевищить +17…+18°C, а вночі повітря охолоне до +8°C. 14–15 травня до прохолоди додадуться інтенсивні опади. Синоптики прогнозують затяжні дощі та зливи, які допоможуть очистити повітря та остаточно приборкати пил.

Коли повернеться літо

За даними Google DeepMind WeatherNext 2, після "холодного піка" погода стабілізується на позначках +18…+20°C. Стабільне повернення справжнього літнього тепла (вище +24°C) прогнозується лише у третій декаді місяця — після 21 травня.

Прогноз Укргідрометцентру

Згідно з актуальними даними Укргідрометцентру, найближчими днями у Києві очікується поступове зниження температурних показників. Вже у неділю, 10 травня, денна температура впаде до +11°C, що супроводжуватиметься дощами протягом усього дня. Найбільш суттєве похолодання припаде на середу, 13 травня, коли вдень стовпчики термометрів покажуть лише +9°C при нічних показниках близько +8°C. Поступове потепління та припинення опадів розпочнеться лише з другої половини наступного тижня, повертаючи комфортні +18…+21°C.

