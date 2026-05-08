Жара, прощай: стало известно, когда в Киеве может резко похолодать и пройдут дожди

Не торопитесь прятать зимние вещи

На смену аномальному майскому теплу в Киеве придет резкое вторжение прохладного воздуха. Жителям столицы следует готовить зонтики и доставать легкие куртки.

По прогнозам модели Google DeepMind WeatherNext 2. Пик летней жары в столице подходит к концу. Уже в ближайшие дни температурные показатели начнут стремительно падать, возвращая город к весенней норме.

Примечание : Этот материал подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2. Прогноз является расчетным сценарием и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненных данных смотрите на ресурсах Укргидрометцентра .

Когда ждать передышку от солнца

Первые признаки изменения погоды жители Киева почувствуют в период с 8 по 10 мая. Столбики термометров опустятся с нынешних +30°C до вполне комфортных +19…+21°C. Наряду с первой волной свежести в городе возможны локальные грозы.

Наиболее ощутимое похолодание ожидается в начале следующей недели: 12–13 мая станут самыми холодными днями этого периода. Днем не превысит +17…+18°C, а ночью воздух остынет до +8°C. 14-15 мая к прохладе добавятся интенсивные осадки. Синоптики прогнозируют затяжные дожди и ливни, которые помогут очистить воздух и окончательно обуздать пыль.

Когда вернется лето

По данным Google DeepMind WeatherNext 2, после "холодного пика" погода стабилизируется на отметках +18…+20°C. Стабильный возврат настоящего летнего тепла (выше +24°C) прогнозируется только в третьей декаде месяца — после 21 мая.

Прогноз Укргидрометцентра

Согласно актуальным данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Киеве ожидается постепенное снижение температурных показателей. Уже в воскресенье, 10 мая, дневная температура упадет до +11°C, что будет сопровождаться дождями в течение всего дня. Наиболее существенное похолодание придется на среду, 13 мая, когда днем столбики термометров покажут только +9°C при ночных показателях около +8°C. Постепенное потепление и прекращение осадков начнется только со второй половины следующей недели, возвращая комфортабельные +18…+21°C.

