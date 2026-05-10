В Україну йдуть заморозки? Яким областям потрібно готуватися до холодів

Довгоочікуване потепління може змінитися нічними холодами у низці регіонів

Весна вже радує Україну теплом, але в деяких областях у травні все ще очікуються заморозки. Температура повітря може опускатися до -2 градусів на ніч.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google. За його даними, найближчими днями до похолодання варто готуватися одразу кільком західним областям.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Мінусові температури очікуються з 10 по 16 травня у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Найнебезпечнішими будуть ночі з неділі на понеділок (10-11 травня) та з п’ятниці на суботу (15-16 травня). Згідно з прогнозом, у ці періоди буде антициклональна погода з відсутністю хмар. Це призводить до швидкого охолодження земної поверхні.

Прогноз WeatherNext 2 від Google

Який прогноз дає Укргідрометцентр

На сайті Укргідрометцентру зазначено, що в ніч із неділі на понеділок (10-11 травня) очікується плюсова температура у західних областях країни. Проте протягом кількох наступних днів температура падатиме поступово в нічний час і може сягати всього +5 градусів.

Прогноз Укргідрометцентру

