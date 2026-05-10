Рус

В Україну йдуть заморозки? Яким областям потрібно готуватися до холодів

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Які сюрпризи готує погода
Які сюрпризи готує погода. Фото Колаж "Телеграфу"

Довгоочікуване потепління може змінитися нічними холодами у низці регіонів

Весна вже радує Україну теплом, але в деяких областях у травні все ще очікуються заморозки. Температура повітря може опускатися до -2 градусів на ніч.

Про це свідчить прогноз системи WeatherNext 2 від Google. За його даними, найближчими днями до похолодання варто готуватися одразу кільком західним областям.

Примітка: Цей матеріал підготовлено на основі аналізу даних системи WeatherNext 2. Прогноз є розрахунковим сценарієм і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах Укргідрометцентру.

Мінусові температури очікуються з 10 по 16 травня у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Найнебезпечнішими будуть ночі з неділі на понеділок (10-11 травня) та з п’ятниці на суботу (15-16 травня). Згідно з прогнозом, у ці періоди буде антициклональна погода з відсутністю хмар. Це призводить до швидкого охолодження земної поверхні.

Прогноз WeatherNext 2 від Google
Прогноз WeatherNext 2 від Google

Який прогноз дає Укргідрометцентр

На сайті Укргідрометцентру зазначено, що в ніч із неділі на понеділок (10-11 травня) очікується плюсова температура у західних областях країни. Проте протягом кількох наступних днів температура падатиме поступово в нічний час і може сягати всього +5 градусів.

Прогноз Укргідрометцентру
Прогноз Укргідрометцентру

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у Києві може погіршитися погода.

Теги:
#Україна #Погода #Прогноз #Похолодання #Заморозки