Заплатити 15 тисяч зараз чи сотні тисяч потім: ця річ врятує від найбільшого кошмару в квартирі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сучасний "розумний дім"
Експерти з ремонту у 2026 році все частіше рекомендують встановлювати у квартирах автоматичний захист від протікання. Вартість цього комплексу непорівнянна з можливими збитками у разі затоплення сусідів.
Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.
За його словами, система захисту від протікання з Wi-Fi та автоперекриття кранів — це вже не розкіш, а скоріше необхідність. Витрати на купівлю обладнання повністю себе виправдовують, адже масштаб фінансових наслідків від комунальної аварії незрівнянно вищий.
"Ми завжди рекомендуємо встановлювати автоматичну систему захисту від протікання, вартість такого комплекту може варіюватися від 15 до 20 тис (залежно від комплектації), а ось можливі збитки, у разі аварійної ситуації та за відсутності системи антипротікання можуть вимірюватися сотнями тисяч", — пояснив Брухаль.
Раніше "Телеграф" писав, що туалетний папір може виявитися непотрібним — з’явилися нові системи, які забезпечують кращу гігієну та дозволяють економити кошти.