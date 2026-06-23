Заплатити 15 тисяч зараз чи сотні тисяч потім: ця річ врятує від найбільшого кошмару в квартирі

Сучасний "розумний дім"

Експерти з ремонту у 2026 році все частіше рекомендують встановлювати у квартирах автоматичний захист від протікання. Вартість цього комплексу непорівнянна з можливими збитками у разі затоплення сусідів.

Про це "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.

За його словами, система захисту від протікання з Wi-Fi та автоперекриття кранів — це вже не розкіш, а скоріше необхідність. Витрати на купівлю обладнання повністю себе виправдовують, адже масштаб фінансових наслідків від комунальної аварії незрівнянно вищий.

Система захисту від протікання. Фото — Status

"Ми завжди рекомендуємо встановлювати автоматичну систему захисту від протікання, вартість такого комплекту може варіюватися від 15 до 20 тис (залежно від комплектації), а ось можливі збитки, у разі аварійної ситуації та за відсутності системи антипротікання можуть вимірюватися сотнями тисяч", — пояснив Брухаль.

Раніше "Телеграф" писав, що туалетний папір може виявитися непотрібним — з’явилися нові системи, які забезпечують кращу гігієну та дозволяють економити кошти.