Заплатить 15 тысяч сейчас или сотни тысяч потом: эта вещь спасет от самого большого кошмара в квартире
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Современный "умный дом"
Эксперты по ремонту в 2026 году все чаще рекомендуют устанавливать в квартирах автоматическую защиту от протечки. Стоимость данного комплекса несопоставима с возможными убытками в случае затопления соседей.
Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.
По его словам, система защиты от протечки с Wi-Fi и автоперекрытием кранов — это уже не роскошь, а скорее необходимость. Расходы на покупку оборудования полностью себя оправдывают, ведь масштаб финансовых последствий от коммунальной аварии несоизмеримо выше.
"Мы всегда рекомендуем устанавливать автоматическую систему защиты от протечки, стоимость такого комплекта может варьироваться от 15 до 20 тыс (в зависимости от комплектации), а вот возможный ущерб, в случае аварийной ситуации и при отсутствии системы антипротечки могут измеряться сотнями тысяч", — объяснил Брухаль.
Ранее "Телеграф" писал, что туалетная бумага может оказаться ненужной — появились новые системы, которые обеспечивают лучшую гигиену и позволяют экономить средства.