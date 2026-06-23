Заплатить 15 тысяч сейчас или сотни тысяч потом: эта вещь спасет от самого большого кошмара в квартире

Современный "умный дом"

Эксперты по ремонту в 2026 году все чаще рекомендуют устанавливать в квартирах автоматическую защиту от протечки. Стоимость данного комплекса несопоставима с возможными убытками в случае затопления соседей.

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Брухаль — руководитель и основатель компании Дом в ремонте и студии Blueberry.

По его словам, система защиты от протечки с Wi-Fi и автоперекрытием кранов — это уже не роскошь, а скорее необходимость. Расходы на покупку оборудования полностью себя оправдывают, ведь масштаб финансовых последствий от коммунальной аварии несоизмеримо выше.

Система защиты от протечки. Фото - Status

"Мы всегда рекомендуем устанавливать автоматическую систему защиты от протечки, стоимость такого комплекта может варьироваться от 15 до 20 тыс (в зависимости от комплектации), а вот возможный ущерб, в случае аварийной ситуации и при отсутствии системы антипротечки могут измеряться сотнями тысяч", — объяснил Брухаль.

Ранее "Телеграф" писал, что туалетная бумага может оказаться ненужной — появились новые системы, которые обеспечивают лучшую гигиену и позволяют экономить средства.