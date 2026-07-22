До українки прилетів рідкісний голуб, "схожий на Трампа": у місті такого майже не зустрінеш (фото)

Історія таких пернатих має глибоке коріння

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Українка помітила посеред вулиці незвичайного голуба. Він мав гарне забарвлення та "зачіску".

Про це розповіла користувачка соціальної мережі Threads, опублікувавши відповідні фото.

"Хто знає, що це за порода голуба? Ось прилетів, і тусується у нас. Але гарне таке", — запитує дівчина.

Коментатори легко впізнали в пернатому узбецького бійного голуба льотно-ігрової чи виставкової породи і зазначили, що у нього напевно є господар, судячи з кільця на лапці. Зустріти такого посеред вулиці — рідкість. До речі, чимало українців під дописом іронічно пошутили, що через "зачіску" птах їм нагадав президента США Дональда Трампа.

Чим особливий птах

Узбецький голуб

Узбецька двочуба льотно-ігрова (бійна) і узбецька двочуба короткоклюва виставкова (бійна) раса голубів, виведена шляхом спарювання з різними породами, що відрізняється від усіх наявних голубів своєю зовнішністю. Користується великою популярністю у голубівників завдяки унікальній конституції, різноманітності забарвлень, стилю тривалого польоту та особливості гри.

У випадку з фото користувачки, найімовірніше, згідно з аналізом ШІ, йдеться саме про виставкового (короткоклювого) представника.

Історія узбецьких бійних голубів має глибоке коріння і нерозривно пов’язана з культурною спадщиною регіону. Протягом різних історичних періодів голубівництво там стало значною частиною народного промислу.

Головні відмінності у зовнішності від звичайних голубів:

Пір'яний убір на голові (чуби): У звичайного голуба голова абсолютно гладка. У виставкового узбецького — одразу два пишних утворення: розетка на лобі та "корона" на потилиці.

У звичайного голуба голова абсолютно гладка. У виставкового узбецького — одразу два пишних утворення: розетка на лобі та "корона" на потилиці. Оперення ніг (косми): У сизаря лапи абсолютно голі, з відкритими пальцями та лускою. У виставкового голуба на лапах виростають величезні віяла з пір’я (косми) завдовжки до 15 см і більше, що повністю приховують пальці.

У сизаря лапи абсолютно голі, з відкритими пальцями та лускою. У виставкового голуба на лапах виростають величезні віяла з пір’я (косми) завдовжки до 15 см і більше, що повністю приховують пальці. Форма дзьоба та чола: У вуличного голуба дзьоб відносно довгий, тонкий і прямий. У виставкового узбека дзьоб дуже короткий і товстий ("папугового" типу), а лоб йде практично під прямим кутом вгору ("крутий обрив").

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