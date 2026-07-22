К украинке прилетел редкий голубь, "похожий на Трампа": в городе такого почти не встретишь (фото)

История таких пернатых имеет глубокие корни

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Украинка заметила посреди улицы необычного голубя. Он имел красивый окрас и "прическу".

Об этом рассказала пользовательница социальной сети Threads, опубликовав соответствующие фото.

"Кто знает, что это за порода голубя? Вот прилетел, и тусуется у нас. Но красивое такое", — задается вопросом девушка.

Комментаторы без труда опознали в пернатом узбекского бойного голубя лётно-игровой или выставочной породы и отметили, что у него наверняка есть хозяин, судя по кольцу на лапке. Встретить такого посреди улицы — редкость. К слову, многие из украинцев под постом иронично пошутили, что из-за "прически" птица им напомнила президента США Дональда Трампа.

Чем особенна птица

Узбекский голубь

Узбекская двухчубая лётно-игровая (бойная) и узбекская двухчубая короткоклювая выставочная (бойная) раса голубей, выведенная путём спаривания с различными породами, отличающаяся от всех имеющихся голубей своей внешностью. Пользуется большой популярностью у голубеводов благодаря уникальной конституции, разнообразию окрасов, стилю длительного полёта и особенности игры.

В случае с фото пользовательницы, вероятнее всего, согласно анализу ИИ, речь идет именно о выставочном (короткоклювом) представителе.

История узбекских бойных голубей имеет глубокие корни и неразрывно связана с культурным наследием региона. На протяжении различных исторических периодов голубеводство там стало значимой частью народного промысла.

Главные отличия во внешности от обычных голубей:

Перьевой убор на голове (чубы): У обычного голубя голова абсолютно гладкая. У выставочного узбекского — сразу два пышных перьевых образования.

У обычного голубя голова абсолютно гладкая. У выставочного узбекского — сразу два пышных перьевых образования. Оперение ног (космы): У сизаря лапы абсолютно голые, с открытыми пальцами и чешуей. У выставочного голубя на лапах вырастают огромные веера из перьев (космы) длиной до 15 см и более, полностью скрывающие пальцы.

У сизаря лапы абсолютно голые, с открытыми пальцами и чешуей. У выставочного голубя на лапах вырастают огромные веера из перьев (космы) длиной до 15 см и более, полностью скрывающие пальцы. Форма клюва и лба: У уличного голубя клюв относительно длинный, тонкий и прямой. У выставочного узбека клюв очень короткий и толстый ("попугайного" типа), а лоб идет практически под прямым углом вверх ("крутой обрыв").

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