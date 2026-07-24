Якби "Сільпо" існувало 100 років тому: у мережі показали незвичайну рекламу сучасних брендів

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У мережі набирає популярності незвичайний тренд, автор якого пофантазував на тему, як виглядали б листівки сучасних українських брендів, якби вони існували на початку ХХ століття. Українці таку рекламу прийняли на славу.

Відповідною публікацією у threads поділився Ілля Мельник. Серед перших робіт – стилізовані афіші для "Сільпо", "Нової пошти" та винного магазину OKWINE.

Натрапив у мережі на стару рекламу початку ХХ століття і спіймав себе на думці: а що, якби сучасні українські бренди існували вже тоді? Здається, вийшло б дуже атмосферно. Ілля Мельник

Стилізована афіша для "Сільпо"

Стилізована афіша для "Нової пошти"

Стилізована афіша для OKWINE

На оголошеннях потенційних покупців запрошують до "Сільпо", "оскільки там кожен товар доброї якості". Клієнтам "Нової пошти" обіцяють, що "посилки подорожують через всю Україну з небувалою спритністю", а відвідувачам OKWINE пропонують "заморські роми".

Стилістика старовинних газетних оголошень: декоративні орнаменти, характерні шрифти, пожовклий папір та мова того часу дуже сподобалася користувачам. У мережі із захопленням сприйняли таку ідею. Можливо, українським брендам варто замислитись про подібну рекламу?

"Добірно"

"Чудово, Дякую"

"Дуже оригінально"

"Нішево, вайбово та затишно"

Раніше у супермаркеті "Сільпо" з’явилися безкоштовні пакети. Вони виготовлені з паперу, однак одна сторона у них виконана з прозорої плівки. У мережі не оцінили цю ініціативу.