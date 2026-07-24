Якби "Сільпо" існувало 100 років тому: у мережі показали незвичайну рекламу сучасних брендів
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У мережі набирає популярності незвичайний тренд, автор якого пофантазував на тему, як виглядали б листівки сучасних українських брендів, якби вони існували на початку ХХ століття. Українці таку рекламу прийняли на славу.
Відповідною публікацією у threads поділився Ілля Мельник. Серед перших робіт – стилізовані афіші для "Сільпо", "Нової пошти" та винного магазину OKWINE.
Натрапив у мережі на стару рекламу початку ХХ століття і спіймав себе на думці: а що, якби сучасні українські бренди існували вже тоді? Здається, вийшло б дуже атмосферно.
На оголошеннях потенційних покупців запрошують до "Сільпо", "оскільки там кожен товар доброї якості". Клієнтам "Нової пошти" обіцяють, що "посилки подорожують через всю Україну з небувалою спритністю", а відвідувачам OKWINE пропонують "заморські роми".
Стилістика старовинних газетних оголошень: декоративні орнаменти, характерні шрифти, пожовклий папір та мова того часу дуже сподобалася користувачам. У мережі із захопленням сприйняли таку ідею. Можливо, українським брендам варто замислитись про подібну рекламу?
"Добірно"
"Чудово, Дякую"
"Дуже оригінально"
"Нішево, вайбово та затишно"
Раніше у супермаркеті "Сільпо" з’явилися безкоштовні пакети. Вони виготовлені з паперу, однак одна сторона у них виконана з прозорої плівки. У мережі не оцінили цю ініціативу.