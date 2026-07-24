Если бы "Сільпо" существовало 100 лет назад: в сети показали необычную рекламу современных брендов

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В сети набирает популярность необычный тренд, автор которого пофантазировал на тему, как бы выглядели листовки современных украинских брендов, если бы они существовали в начале ХХ века. Украинцам подобная реклама зашла на ура.

Соответствующей публикацией в threads поделился Илья Мельник. Среди первых работ – стилизованные афиши для "Сильпо", "Новой почты" и винного магазина OKWINE.

Наткнулся в сети на старую рекламу начала ХХ века и поймал себя на мысли: а что, если бы современные украинские бренды существовали уже тогда? Кажется, получилось бы очень атмосферно. Илья Мельник

Стилизованная афиша для "Сільпо"

Стилизованная афиша для "Нової пошти"

Стилизованная афиша для OKWINE

На объявлениях потенциальных покупателей приглашают в "Сильпо", "поскольку там каждый товар доброго качества". Клиентам "Новой почты" обещают, что "посылки путешествуют через всю Украину с небывалой прытью", а посетителям OKWINE предлагают "заморские ромы".

Cтилистика старинных газетных объявлений: декоративные орнаменты, характерные шрифты, пожелтевшая бумага и язык того времени очень понравилась пользователям. В сети с восторгом восприняли такую идею. Возможно, украинским брендам стоит задуматься о подобной рекламе?

"Отборно"

"Чудесно, Спасибо"

"Очень оригинально"

"Нишево, вайбово и уютно"

Ранее в супермаркете "Сільпо" появились бесплатные пакеты. Они сделаны из бумаги, однако одна сторона у них выполнена из прозрачной пленки. В сети не оценили данную инициативу.