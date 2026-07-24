Если бы "Сільпо" существовало 100 лет назад: в сети показали необычную рекламу современных брендов
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Реклама — двигатель прогресса
В сети набирает популярность необычный тренд, автор которого пофантазировал на тему, как бы выглядели листовки современных украинских брендов, если бы они существовали в начале ХХ века. Украинцам подобная реклама зашла на ура.
Соответствующей публикацией в threads поделился Илья Мельник. Среди первых работ – стилизованные афиши для "Сильпо", "Новой почты" и винного магазина OKWINE.
Наткнулся в сети на старую рекламу начала ХХ века и поймал себя на мысли: а что, если бы современные украинские бренды существовали уже тогда? Кажется, получилось бы очень атмосферно.
На объявлениях потенциальных покупателей приглашают в "Сильпо", "поскольку там каждый товар доброго качества". Клиентам "Новой почты" обещают, что "посылки путешествуют через всю Украину с небывалой прытью", а посетителям OKWINE предлагают "заморские ромы".
Cтилистика старинных газетных объявлений: декоративные орнаменты, характерные шрифты, пожелтевшая бумага и язык того времени очень понравилась пользователям. В сети с восторгом восприняли такую идею. Возможно, украинским брендам стоит задуматься о подобной рекламе?
"Отборно"
"Чудесно, Спасибо"
"Очень оригинально"
"Нишево, вайбово и уютно"
Ранее в супермаркете "Сільпо" появились бесплатные пакеты. Они сделаны из бумаги, однако одна сторона у них выполнена из прозрачной пленки. В сети не оценили данную инициативу.