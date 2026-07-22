Ця модель 1986 року знову підриває тренди. Який годинник носив Росс у серіалі "Друзі"

Цей аксесуар став культовим

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Шанувальники культового серіалу "Друзі" продовжують знаходити цікаві деталі в образах улюблених персонажів. Цього разу увагу привернув годинник, який носив палеонтолог Росс Геллер у виконанні Девіда Швіммера.

Як звернули увагу автори Threads-сторінки cats_and_watches, на руці героя можна помітити модель TAG Heuer Formula 1 — один із найуспішніших кварцових годинників свого часу. За словами автора, цей аксесуар дебютував у 1986 році — у період так званої кварцової кризи.

У той час світовий ринок буквально заполонили недорогі кварцові моделі з Азії, через що багато швейцарських виробників опинилися у складному становищі. Попит на дорогу механіку різко впав, і брендам довелося шукати нові рішення.

Росс Геллер із годинником TAG Heuer Formula 1. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Саме тоді TAG Heuer зробив ставку на незвичну концепцію. Компанія випустила доступний за ціною кварцовий годинник із яскравим дизайном, орієнтований на молодшу аудиторію. Однією з головних особливостей моделі став безель, виконаний у стилі автомобільної покришки.

Годинник TAG Heuer Formula 1. Фото: threads.com/@cats_and_watches

Вибір такого аксесуара для персонажа Росса добре доповнював образ героя — стриманого, практичного й водночас сучасного для своєї епохи. На відміну від багатьох екранних персонажів, які носили дорогі статусні годинники, Росс з'являвся у моделі, що свого часу була створена саме як якісний і відносно доступний варіант для широкого кола покупців.

Раніше "Телеграф" розповідав, який годинник носиь Ярослава Магучіх. У неї на зап'ясті майже два мільйони гривень.