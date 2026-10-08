Чи будуть в Україні блекаути по 16 годин цієї зими: нардеп обнадіяв прогнозом

Нардеп пояснив, чому очікує коротших відключень і як на ситуацію вплинуть зимове споживання та ремонти

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Цієї зими українцям не варто очікувати відключень електроенергії по 16 годин на добу – таких підстав наразі немає, вважає народний депутат від "Слуги народу" та член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. Навіть якщо світло вимикатимуть, відключення, за його оцінкою, не будуть тривалими.

Про це він сказав в інтерв’ю "Телеграфу". Більше читайте у матеріалі: По 16 годин без світла не буде, – Нагорняк про реальний сценарій на зиму і чому Путін не піде на "енергетичний мир".

Споживання промисловості зменшилося

За словами Нагорняка, зараз в енергосистемі немає дефіциту генерації. Споживання електроенергії знизилося через удари по металургійних та інших підприємствах, частина яких припинила роботу. У результаті баланс виробництва й споживання змістився в бік виробництва.

Нардеп навів як приклад можливість експортувати електроенергію до Європейського Союзу в липні й серпні. За його словами, в окремі години українські трейдери продавали електроенергії більше, ніж купували в ЄС.

"За моїми даними, немає жодних підстав стверджувати, що цієї зими можуть бути такі тривалі відключення. Ні в Києві, ні в інших регіонах України", – сказав Сергій Нагорняк.

Сергій Нагорняк

Зимове споживання зросте, але відключення не мають бути тривалими

Узимку ситуація зміниться: сонячні електростанції вироблятимуть менше електроенергії, а споживання населення зросте. Люди частіше користуватимуться електрообігрівачами, пояснив Нагорняк. Водночас промислове споживання залишається нижчим через зупинку підприємств, пошкоджених російськими ударами.

Окремі відключення можуть бути пов’язані не з нестачею електроенергії, а з аварійними ремонтами ліній та підстанцій. Також енергетики вимикають обладнання, щоб завершити облаштування антидронового захисту. Тому нинішні графіки, за словами нардепа, самі по собі не свідчать про дефіцит генерації.

Нагорняк не назвав прогнозовану кількість годин без світла: він вважає такі підрахунки передчасними. За його оцінкою, країна має шанси пройти осінньо-зимовий період без дефіциту генерації, а можливі відключення не будуть тривалими. Водночас їхня тривалість може відрізнятися залежно від регіону.

"Тому, за моїми оцінками, якщо цієї зими і будуть відключення електроенергії, то вони не будуть тривалими (хоча в різних регіонах різні по часу)", – сказав Сергій Нагорняк.

Раніше в інтерв'ю "Телеграфу" експерт з енергетики Геннадій Рябцев назвав головну загрозу опалювальному сезону в Києві.