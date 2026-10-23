Украинцев поразил роскошный гроб из необычного материала: "Из земли достали — в землю положили" (фото)

Он вызвал немало шуток

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В сети обсуждают гроб, инкрустированный янтарем. Утверждается, что его продает Ровенское похоронное агентство.

Фото гроба, украшенного большим количеством янтаря, опубликовала пользовательница соцсети Threads. На кадрах — лакированный деревянный гроб теплого оттенка. Верхняя часть крышки густо инкрустирована янтарем разных оттенков.

Крышка плотно покрыта мозаикой из кусочков янтаря разных оттенков – от медово-желтого до темно-коричневого и коньячного. Указано, что эти камни имеют уникальную фактуру.

Гроб, украшенный янтарем. Фото: threads.com/@milochka_derkach

Янтарь – это органическая ископаемая смола древних хвойных или покрытосеменных деревьев, которая прошла процесс окаменения и химических изменений на протяжении миллионов лет. Хотя он не является минералом, но используется как драгоценный и ювелирный материал. Натуральный янтарь (сырье и камни) в Украине стоит от 49 до 500 грн за грамм в зависимости от фракции и качества.

Украинцы активно комментируют публикацию. Шутят, что "красиво гнить не запретишь". Также смеются, что теперь копатели янтаря выйдут на новый уровень. Кому-то янтарь на гробе похож на финики. Вот некоторые из комментариев:

Из земли достали – в землю положили

Копатели янтаря выйдут на новый уровень

Как финиками обложено

Вроде бы оно там кому-то нужно

Отковыривать по камешку на память живые родственники начнут еще на похоронах

Если и гнить, то по богатому

Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине предлагали посетить "Вечность" в белых тапочках. В Трускавце работал бар, оформленный в погребальном стиле. Деревянное здание напоминало огромный гроб, а в зале висели траурные венки.