Украинцев поразил роскошный гроб из необычного материала: "Из земли достали — в землю положили" (фото)
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Он вызвал немало шуток
В сети обсуждают гроб, инкрустированный янтарем. Утверждается, что его продает Ровенское похоронное агентство.
Фото гроба, украшенного большим количеством янтаря, опубликовала пользовательница соцсети Threads. На кадрах — лакированный деревянный гроб теплого оттенка. Верхняя часть крышки густо инкрустирована янтарем разных оттенков.
Крышка плотно покрыта мозаикой из кусочков янтаря разных оттенков – от медово-желтого до темно-коричневого и коньячного. Указано, что эти камни имеют уникальную фактуру.
Янтарь – это органическая ископаемая смола древних хвойных или покрытосеменных деревьев, которая прошла процесс окаменения и химических изменений на протяжении миллионов лет. Хотя он не является минералом, но используется как драгоценный и ювелирный материал. Натуральный янтарь (сырье и камни) в Украине стоит от 49 до 500 грн за грамм в зависимости от фракции и качества.
Украинцы активно комментируют публикацию. Шутят, что "красиво гнить не запретишь". Также смеются, что теперь копатели янтаря выйдут на новый уровень. Кому-то янтарь на гробе похож на финики. Вот некоторые из комментариев:
- Из земли достали – в землю положили
- Копатели янтаря выйдут на новый уровень
- Как финиками обложено
- Вроде бы оно там кому-то нужно
- Отковыривать по камешку на память живые родственники начнут еще на похоронах
- Если и гнить, то по богатому
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