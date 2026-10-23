Пожежники не можуть працювати: як одна помилка коштує людям житла під час обстрілів

Про що мають подбати мешканці багатоповерхівок

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Припарковані у проїздах і на пожежних гідрантах автомобілі заважають рятувальникам гасити пожежі після обстрілів. Через це пожежники втрачають час, який потрібен для порятунку людей і ліквідації займання.

Про такі випадки в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна. Більше читайте у матеріалі: "Аптечка в підвалі — це ілюзія": що мешканці та голови ОСББ мають терміново зробити до чергової атаки РФ.

Пів години без заїзду у двір

За словами Бородіної, одного разу пожежна машина пів години не могла заїхати у двір, заставлений автомобілями. Увесь цей час вогонь поширювався, а рятувальники не могли дістатися місця, де мали працювати.

Пожежники встановлюють техніку на опори й подають воду шлангами від найближчого гідранта – пожежного крана на вулиці. Та доступ до нього теж можуть заблокувати, а сам гідрант буває непридатним до використання.

"Половина гідрантів не працює: їх засипали, забили, про них забули, а часом просто заставили автівками", – розповіла Юлія Бородіна.

На Дарниці втратили близько 15 хвилин

Нещодавно експертка приїхала на Дарницю й побачила автомобілі, припарковані просто на гідрантах. Пожежникам довелося чекати, поки вийдуть власники й звільнять доступ до води.

Один із власників, літній чоловік, прибіг швидко. Але рятувальники все одно втратили близько 15 хвилин.

Що голова ОСББ має перевірити до влучання

Бородіна радить заздалегідь перевірити, чи зможе пожежна машина проїхати навколо будинку та чи дістануться рятувальники до всіх його кутків. Голова ОСББ також має знати, де у дворі розташовані гідранти. Експертка радить перевіряти це під час навчань.

"Зараз це дуже актуально", – підкреслила Юлія Бородіна.

За словами Бородіної, готуватися до влучання має вся сусідська спільнота. Її колеги проводять тренінги для правління ОСББ та активних мешканців. Там розбирають, що робити в першу, другу й третю години після удару, а також як відновлювати будинок.

"Якщо алгоритм знає лише голова, цього замало. У момент удару його може не бути вдома, а може, його чимось придавить, і допомога знадобиться йому самому", – пояснила Юлія Бородіна.

Раніше "Телеграф" розповідав, які будинки найнебезпечніші під час обстрілів.