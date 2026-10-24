Не чекайте на морози: коли збирати шипшину та як її зберігати

Стиглість плодів визначають за кольором і пружністю

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Червоні блискучі плоди шипшини прикрашають кущі та є доступним джерелом вітаміну С. Щоб зберегти їхні корисні властивості, важливо вчасно зібрати врожай і правильно підготувати плоди до вживання.

Розповідаємо, коли краще збирати шипшину та як зберегти врожай.

Коли збирати шипшину і чому не варто чекати на холоди

Шипшина зазвичай достигає наприкінці літа та у вересні, а в жовтні багато плодів уже готові до збору, пише Centrum. Строки залежать від виду троянди, місця, де вона росте, та погоди. У теплих, захищених місцях плоди довше тримаються на гілках. В інших умовах їх раніше пошкоджують опади й заморозки.

Збирати шипшину можна й наприкінці жовтня, якщо плоди здорові та стиглі. Кілька сухих прохолодних днів для врожаю кращі, ніж тривала волога погода. Перестиглі плоди поступово втрачають пружність і швидше псуються під час дощів.

Дехто чекає на перші заморозки, сподіваючись, що холод розм’якшить плоди. Але ніжніша консистенція сама по собі не робить урожай якіснішим. Після повторних замерзань і відтавань, особливо якщо вони чергуються з дощами, плоди просто розпадатимуться.

Як відрізнити стиглі плоди шипшини

Орієнтуйтеся на колір і злегка натисніть на плід пальцями. Залежно від виду стигла шипшина буває оранжевою, червоною або темно-червоною. Але насиченого кольору недостатньо: деякі плоди забарвлюються ще до остаточного достигання.

Для збору цілими обирайте щільні або трохи м’які плоди. Вони не мають бути твердими, як незрілі зелені, або розпадатися від дотику. Навіть на одному кущі шипшина достигає нерівномірно: на це впливають час цвітіння, освітленість і розташування гілок. Тому зривайте плоди вибірково.

Шипшину краще збирати в суху погоду. Фото згенероване ШІ

Невеликі зморшки на шипшині можуть з’явитися через втрату води, а тонкі волоски або щетинки на поверхні – природна особливість деяких видів. Відбраковуйте плоди з мокрими ділянками, пліснявою, великими побурілими плямами, неприємним запахом, гниллю та помітними пошкодженнями від комах.

Як збирати та зберігати врожай шипшини

Збирайте шипшину в сухий день, коли роса вже зійшла з кущів. Після дощу зачекайте: вологі плоди легше зіпрівають, особливо якщо скласти їх у великій кількості.

Після збору не залишайте врожай у непроникному пакеті й не насипайте його товстим шаром. Головне – не допускати накопичення вологи. Розм’якшені плоди потребують особливої уваги.

Обирайте кущі подалі від жвавих доріг, парковок і промислових об’єктів. Поблизу таких місць на шипшині осідають пил та інші забруднення з довкілля.

Як висушити шипшину

Сушіть шипшину обережно, щоб зберегти якомога більше вітаміну С. Якщо у вас немає спеціальної сушарки для фруктів, плоди можна висушити на повітрі.

Сушіння шипшини в один шар. Фото згенероване ШІ

Підготовлені й очищені плоди розкладіть в один шар на деку, застеленому пергаментом або паперовими рушниками. Поставте його в сухе, добре провітрюване місце. У сонячні дні деко можна винести на балкон або терасу. Періодично оглядайте плоди й видаляйте ті, на яких з’явилася пліснява.

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