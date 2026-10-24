Не ждите морозов: когда собирать шиповник и как его хранить

Спелость плодов определяют по цвету и упругости

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Красные блестящие плоды шиповника украшают кусты и служат доступным источником витамина С. Чтобы сохранить их полезные свойства, важно вовремя собрать урожай и правильно подготовить плоды к употреблению.

Рассказываем, когда лучше собирать шиповник и как сохранить урожай.

Когда собирать шиповник и почему не стоит ждать холодов

Шиповник обычно созревает в конце лета и в сентябре, а в октябре многие плоды уже готовы к сбору, пишет Centrum. Сроки зависят от вида розы, места, где она растёт, и погоды. В тёплых, защищённых местах плоды дольше держатся на ветках. В других условиях их раньше повреждают осадки и заморозки.

Собирать шиповник можно и в конце октября, если плоды здоровые и зрелые. Несколько сухих прохладных дней для урожая лучше, чем затяжная сырость. Перезревшие плоды постепенно теряют упругость и быстрее портятся в дождливую погоду.

Некоторые ждут первых заморозков, надеясь, что холод размягчит плоды. Но более нежная консистенция сама по себе не делает урожай качественнее. После повторных замерзаний и оттаиваний, особенно если они чередуются с дождями, плоды будут просто распадаться.

Как отличить зрелые плоды шиповника

Ориентируйтесь на цвет и слегка нажмите на плод пальцами. В зависимости от вида зрелый шиповник бывает оранжевым, красным или тёмно-красным. Но одного насыщенного цвета недостаточно: некоторые плоды окрашиваются до того, как окончательно созреют.

Для сбора целыми выбирайте плотные или слегка податливые плоды. Они не должны быть твёрдыми, как незрелые зелёные, или распадаться от прикосновения. Даже на одном кусте шиповник созревает неравномерно: на это влияют время цветения, освещённость и положение веток. Поэтому снимайте плоды выборочно.

Собирать шиповник лучше в сухую погоду. Фото сгенерировано ИИ

Небольшие морщины на шиповнике могут появиться из-за потери воды, а тонкие волоски или щетинки на поверхности – природная особенность некоторых видов. Выбраковывайте плоды с мокнущими участками, плесенью, обширными побуревшими пятнами, неприятным запахом, гнилью и заметными повреждениями от насекомых.

Как собирать и хранить урожай шиповника

Собирайте шиповник в сухой день, когда роса уже сошла с кустов. После дождя подождите: влажные плоды легче запревают, особенно если сложить их много.

После сбора не оставляйте урожай в непроницаемом пакете и не насыпайте его толстым слоем. Главное – не допускать скопления влаги. Размягчённые плоды требуют особого внимания.

Выбирайте кусты подальше от оживлённых дорог, парковок и промышленных объектов. Рядом с такими местами на шиповнике оседают пыль и другие загрязнения из окружающей среды.

Как сушить шиповник

Сушите шиповник аккуратно, чтобы сохранить как можно больше витамина С. Если у вас нет специальной сушилки для фруктов, плоды можно высушить на воздухе.

Сушка шиповника в один слой. Фото сгенерировано ИИ

Подготовленные и очищенные плоды разложите в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой или бумажными полотенцами. Поставьте его в сухое, хорошо проветриваемое место. В солнечные дни можно вынести противень на балкон или террасу. Периодически осматривайте плоды и удаляйте те, на которых появилась плесень.

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