Курки мерзнуть і хворіють: якої помилки не можна припускатися власникам курника взимку

Неправильний догляд узимку може серйозно нашкодити домашній птиці

З настанням холодів власники домашніх курей стикаються із низкою серйозних проблем, які впливають на здоров’я птиці. Важливо пам’ятати, що утеплення курника взимку – дуже важлива деталь.

Що потрібно знати:

Солома швидко втрачає властивості — краще тирса

Утеплення підлоги та стін важливо для здоров’я птиці взимку

Якщо підстилка збивається і стає сирою, птах починає мерзнути й хворіти

Про це "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів Анатолій Сергійович. Він пояснив, які помилки найчастіше допускають фермери і як правильно підготувати курник до зими.

Так, головна помилка — невчасна заміна підстилки. Річ у тому, що багато хто не змінює її вчасно, в результаті чого підстилка збивається і стає сирою, а птах починає мерзнути й хворіти.

Для утеплення Анатолій Сергійович радить використати досить недорогі матеріали, які можна знайти вдома: солома після збирання пшениці підходить, але вона погано утримує вологу та швидко збивається. Більш ефективна тирса, особливо якщо її періодично оновлювати.

Фахівець наголосив, що кукурудза як утеплювач підійде лише після переробки (дроблення).

Крім утеплення, важливо виділити в приміщенні окрему ділянку із золою. "Кури туди заходять, купаються, це корисно для їхнього здоров’я", — пояснив співрозмовник. Це допомагає куркам позбавлятися паразитів".

