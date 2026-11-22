Поштові оператори продовжують надавати послуги, попри удари по відділеннях і сортувальних центрах

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На "Новій Пошті" більше платять, однак у приватній компанії й ризик помітно вищий. При цьому в "Укрпошті" можна підвищити оклад завдяки продажам.

Залежно від посади, навантаження та бонусів заробіток у "Новій пошті" в середньому становить від 20 000 до 38 000 гривень. Зарплати у державній компанії стартують від "мінімалки", повідомляє "Телеграф".

Скільки отримують оператори, кур'єри та листоноші

В операторів відділень "Нової пошти" зарплата по Україні становить 20 000–32 000 гривень, середній показник – близько 22 000 гривень. Старші оператори й адміністратори отримують від 25 000 гривень.

Пішим кур’єрам "Нової пошти" платять 17 000–20 000 гривень, кур’єрам на службовому автомобілі – 25 000–27 000 гривень. Із власним вантажним автомобілем заробіток сягає 50 000 гривень і вище, але до цієї суми входять компенсація за пальне й амортизація автомобіля.

В "Укрпошті" заробіток операторів (9000 – 21000 гривень залежно від місця роботи) залежить від кількості відправлень і платежів. За приймання або видачу посилки чи листа компанія нараховує від 1 до 20 гривень, за платіж – 1 гривню.

В "Укрпошті" зарплата операторів залежить від місця роботи й кількості відправлень

До базової ставки сільського листоноші (8 650 – 11000 гривень) додають, наприклад, 3 гривні за доставлену пенсію і 5 гривень за оформлення передплати на газету.

До ставки листонош "Укрпошти" додають виплати за доставку пенсій і передплату

"І, звичайно, 5% від суми продажів. Тобто у кого є обсяги, у того хороша премія", – писав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Водії в "Укрпошті" заробляють від 15000 до 65 000 гривень залежно від виду робіт і категорії.

В "Укрпошті" заробіток залежить від посади, обсягу роботи та премій

Заробіток працівників поштових компаній залежить від посади та обсягу роботи Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Втрати "Нової пошти" від російських ударів

Станом на 6 липня 2026 року Росія пошкодила або зруйнувала понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти", загинули 26 працівників, повідомив економіст Тимофій Милованов у колонці для "Фокуса". Відновлення майна оцінили більш ніж у 1 млрд гривень, а компенсації клієнтам за втрачені або пошкоджені відправлення з 2022 року перевищили 147 млн гривень.

15 червня 2026 року російські війська завдали удару по найбільшому сортувальному центру компанії в Україні, який міг обробляти до 50 000 посилок на годину. У ніч на 2 липня під удар потрапив логістичний центр на київській Оболоні, а вдень – термінал у Запоріжжі.

"Після удару трьома балістичними ракетами компанія зберегла логістику", – сказав співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Російська армія часто цілеспрямовано б'є ракетами, КАБами та "шахедами" по великих сортувальних хабах і депо "Нової пошти" у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Києві, Одесі, Луцьку й інших містах.

Через високу інтенсивність атак "Нова пошта" має власну систему моніторингу атак і може закривати об'єкти навіть якщо офіційної тривоги в районі немає. Крім того, компанія розгорнула власні мобільні групи ППО для захисту інфраструктури.

Скільки співробітників і відділень втратила "Укрпошта"

"Укрпошта" бере на себе удар "першої лінії", оскільки їхні стаціонарні та пересувні відділення працюють за 10 км від лінії фронту, доставляючи пенсії та ліки. Через це машини та сільські відділення "Укрпошти" постійно стають мішенями для FPV-дронів та артилерії в прикордонні.

Від початку повномасштабного вторгнення "Укрпошта" втратила понад 1 500 відділень і 440 автомобілів, повідомляє "Економічна правда". Частина відділень залишилася на тимчасово окупованих територіях. Загальні збитки компанія оцінила приблизно в 3,1 млрд гривень.

Російські удари знищили сортувальний хаб у Харкові та депо в Павлограді. Пошкоджені сортувальний центр у Сумах і депо в Нікополі.

За словами Смілянського (станом на лютий 2026 року), за час повномасштабної війни загинули 52 співробітники "Укрпошти": 39 – захищаючи Україну в лавах Сил оборони, ще 13 цивільних співробітників – унаслідок російських обстрілів.

"Це найважчі втрати. Попри війну, тисячі наших співробітників щодня виходять на маршрути, зокрема поблизу лінії фронту", – сказав гендиректор "Укрпошти".

Як повідомляв "Телеграф", в одному із міст України приберуть поштомати "Нової пошти". Якщо власники не приберуть споруди самостійно, то цим займуться комунальники.