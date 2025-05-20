Люди втікали через вікна, є загиблий. У Кривому Розі горіла лікарня (відео)

Людей виводили через вікна

У Кривому Розі сталася пожежа в інфекційній лікарні. Людей оперативно вивели з приміщення, деякі пацієнти змушені були рятуватися через вікна на 2 поверсі будівлі.

За інформацією місцевого видання "Свої", вогонь охопив будівлю інфекційної лікарні. На місці події працювали рятувальники, які допомагали постраждалим покинути небезпечну зону.

Очевидці зафіксували на відео, як люди залишали приміщення через вікна. "Найважче – це лежачим", – розповідають пацієнти інфекційної лікарні про евакуацію під час пожежі.

Очевидці припускають, що причиною загоряння міг стати недопалок, який хтось кинув у палаті. Втім, інформація не підтверджена. Згідно з наявною інформацією, всіх пацієнтів, серед яких були й діти, вдалося вивести з будівлі.

Оновлено. У ДСНС Дніпропетровської області "Телеграфу" повідомили, що повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 6.41. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить палата на 2 поверсі та пошкоджено коридор діагностичного відділення. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Це пацієнт лікарні. О 7:21 пожежу було ліквідовано, на місці працювало 27 рятувальників та 7 одиниць техніки. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві спалахнула масштабна пожежа. Все довкола в чорному диму, що горить. Займання могло статися у піцерії.