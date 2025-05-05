"Дитина не тягне": тренер пояснив, чому вигнав доньку військового із секції плавання

У київській спортшколі мати учениці звинуватила тренера з плавання в булінгу. Той натомість заявляє: дитина не справлялась із навантаженням і регулярно пропускала тренування

Днями у київській СДЮШОР №9 стався скандал. Мати однієї з учениць звинуватила тренера з плавання в булінгу. За словами Віри Сербул, вона зробила тренеру Олексію Ніколаєву зауваження за грубе поводження, а той почав ігнорувати її доньку, а згодом вигнав із секції.

"Телеграф" дізнався думку другої сторони конфлікту та отримав доступ до листування Віри та тренера, а також скріншотів зі спільноти групи у Viber, де батьки стали на бік тренера.

Звинувачення у булінгу

Олексій Ніколаєв вважає звинувачення з боку Віри Сербул наслідком образи за відрахування дитини із секції. В розмові з кореспонденткою він зазначив, що дитина не встигала за іншими в групі та не відвідувала половину занять. Олексій наголошує — про те, що дитина "не тягне" попереджав завчасно.

"Не відповідає дитина давно групі, адже відвідування було неповноцінним. У нас шість тренувань на тиждень, а вона могла тільки три рази. Я з самого початку сказав свою позицію, що вона буде відставати та ні до чого гарного це не приведе. Дитина відставала, їй не подобались складні завдання", — каже тренер.

Він також зазначив, що донька Віри плавала ледь не вдвічі повільніше, ніж інші діти в групи. Дистанцію у 25 метрів, зі слів тренера, Злата долала за 41 секунду, тоді як інші діти в групі за 17-23 секунд.

Ситуація закрутилась ще на початку квітня. Тоді Віра Сербул повідомила тренера, що звернеться до дирекції, зазначивши, що "тренерство допомагало у вихованні".

Повідомлення тренеру

Тренер прокоментував ситуацію на змаганнях

Одна з конфліктних ситуацій сталась на змаганнях. Віра Сербул пише "навіть до змагань вона не знала, які дистанції пливе, поки я не попросила тренера виконати свою роботу і підказати дитині, коли їй стартувати". Олексій Ніколаєв також відповів на це зауваження, зазначивши, що розклад запливів надіслав батькам в групу, а сам взагалі не мав бути на змаганнях, адже вони були комерційними, а не від спортивної школи.

Щодо спілкування із дітьми

Тренер з плавання говорить, що коли Вірі відмовили в подальшому тренуванні дитини, вона "зайняла позицію жертви", а прикривати батьком-військовим те, що дитина не встигає за групою не треба. "В школі, якщо дитина відповість на погану оцінку, через те що тато військовий їй же 12 не ставитимуть. Так і в спорті, — каже Олексій, — але агресивно вести себе по відношенню до тренера то вже перебір був". Звинувачення в булінгу він відкидає. Підтверджує це коментарями підтримки від інших батьків з секції. Окремо зауважив, що були також питання до мови спілкування, але зазначив, що заняття проводить українською, хоча може вживати русизми через недостатнє знання мови.

Коментарі батьків щодо ситуації

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