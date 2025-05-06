Образи ветерана у Львові. Агресивного чоловіка вже покарали, а на скандал відреагував мер

Він разом з жінкою ображав захисника

Скандал з ветераном у Львові, коли подружня пара накинулася з образами на ветерана з інвалідністю Романа Яворовського мав продовження. Чоловіка, який ображав військовослужбовця, звільнили з роботи.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на пресслужбу Національного університету "Львівська політехніка", де працював Василь Пилипишин, який разом з дружиною ображав ветерана з інвалідністю у відділенні "Ощадбанку". Він був виконробом відділу головного механіка.

Скандального чоловіка звільнили 6 травня. Його дружина Ольга теж працювала у виші, але на сезонній роботі – гардеробницею господарського відділу (з 16.10.2024 до 30.04.2025).

Як мер Львова відреагував на образи військового

Міський голова Львова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці оперативно відреагував на скандал. Він наголосив, що мовчати про такі випадки не можна.

"Не всі ветерани ходять у формі. Не всі мають видимі шрами. Але кожен з них пройшов своє пекло. Львів був і залишається містом шани до Захисників. Саме тому ми не можемо мовчати, коли стається таке, як розповів один із наших військових — приниження, образи, публічне знецінення його служби. Це – не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба памʼятати, що йде війна. Що поруч — люди, які втратили здоров’я, близьких, спокій. І що сила сьогодні — не в криках, а в людяності", — написав мер.

Він закликав українців пам'ятати, що зараз кожен з нас живе з болем — хтось втратив рідну людину, хтось повернувся з фронту, хтось чекає і не спить ночами. Саме тому, наголосив Садовий, "ми маємо бути опорою одне для одного, а не ще однією травмою".

Що сталося у відділенні "Ощадбанку"

Ветеран з інвалідністю Роман Яворський виклав відео, де його ображали незнайомі чоловік і жінка. Скандал трапився у відділенні банку у Львові. За його словами, він прийшов туди, щоб оформити картку з інвалідності та запитав одну зі співробітниць, чи може він пройти поза чергою, як і належить за законом. У відповідь одна з присутніх почала скандал.

Спочатку звинуватила військового в брехні, мовляв, "у тебе руки-ноги цілі, який ти ветеран", а потім влаштувала істерику і навіть заявила, що "мало їх там м*скалі били". Невдовзі жінка покликала чоловіка й вони почали сваритися на ветерана вже удвох.

Як повідомлялося раніше, у Києві спалахнув скандал навколо тренера з плавання, який вигнав із секції дочку військового. Причиною стало зауваження матері, яка побачила, як він кричить на дитину і трясе дівчинку за плече.