До Одеси їде навіть друг Путіна: місто в транспортному колапсі (фото,відео)

Візит високих гостей спричинив затори на ключових вулицях — хто приїде

Справжній "заторний апокаліпсис". Одеса стала в багатокілометровій тягнучці. Проблеми як на в'їздах у місто, так і на дорогах обласного центру. Причина — візит високопоставлених європейських лідерів.

В соцмережах одесити та гості міста діляться відео заторів. Розповідають — машини не можуть виїхати з дворів, намагаються їхати по трамвайних рейках, а на вулицях дуже багато регулювальників та поліції. "Пів міста в заторах", — так описали ситуацію на дорогах та зазначили — водії на межі нервового напруження.

В заторах не тільки вантажівки, а й автобуси з пасажирами

В центр без потреби краще не їхати — вулицями біля Центрального парку не проїхати. Стоять вулиці Чорновола, Канатна, Леонтовича.

Про те, що в місті будуть складнощі із трафіком, обласна влада попереджала напередодні. Деякі відрізки дороги будуть перекриті увесь день. В місті помітили вже помітили кортежі.

Причина заторів — візит іноземних делегацій. Одеса приймає саміт з країнами Південно-Східної Європи. Серед поважних гостей очікується прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, президентка Молдови Майя Санду, президент Румунії Нікушор Дан та президент Сербії Александар Вучич. Для останнього цей одноденний візит буде першим за час повномасштабного вторгнення. До цього Вучич їздив до Москви — святкував разом з Путіним 9 травня.

Зазначимо, це четвертий саміт у такому форматі. Раніше прем'єри Греції та Словенії також підтверджував участь у ньому.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сербія намагається всидіти на двох стільцях між Росією та Європою. Серед країн, що мають проросійський нахил також Словаччина — погрожують не підтримати санкції проти РФ.