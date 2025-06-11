В Одессу едет даже друг Путина: город в транспортном коллапсе (фото, видео)

Визит высоких гостей вызвал пробки на ключевых улицах — кто приедет

Настоящий "заторный апокалипсис". Одесса стала в многокилометровой тянучке. Проблемы, как на въездах в город, так и на дорогах областного центра. Причина – визит высокопоставленных европейских лидеров.

В соцсетях одесситы и гости города делятся видео пробками. Рассказывают — машины не могут выехать со дворов, пытаются ехать по трамвайным рельсам, а на улицах очень много регулировщиков и полиции. "Пол города в пробках", — так описали ситуацию на дорогах и отметили — водители на грани нервного напряжения.

В пробках не только грузовики, но и автобусы с пассажирами

В центр без нужды лучше не ехать — по улицам возле Центрального парка не проехать. Стоят улицы Черновола, Канатная, Леонтовича.

О том, что в городе будут сложности с трафиком, областные власти предупреждали накануне. Некоторые отрезки дорог города будут перекрыты весь день.

Причина заторов — визит иностранных делегаций. Одесса принимает саммит со странами Юго-Восточной Европы. Среди почетных гостей ожидаются премьер Хорватии Андрей Пленкович, президент Молдовы Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и президент Сербии Александар Вучич. Для последнего этот однодневный визит будет первым за время полномасштабного вторжения. До этого Вучич ездил в Москву — праздновал вместе с Путиным 9 мая.

Отметим, что это четвертый саммит в таком формате. Ранее премьеры Греции и Словении также подтверждали участие в нем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Сербия пытается усидеть на двух стульях между Россией и Европой. Среди стран, имеющих пророссийский наклон также Словакия, угрожают не поддержать санкции против РФ.