На Одещині б’ють на сполох: за кілька днів унікальне озеро стане мертвим

Катлабух може зникнути, залишивши тисячі без води та врожаю

Озеро Катлабух в Ізмаїльському районі Одещини перебуває на межі повного висихання. Водойма, яка забезпечує водою 15 тисяч мешканців та зрошує понад 8 500 гектарів сільгоспугідь, наповнена лише на 57%.

За прогнозами фахівців, до 1 липня рівень води може досягти критичної позначки "мертвого об'єму". Справою переймаються і місцеві депутати — зокрема, "Телеграф" отримав у своє розпорядження документ депутатки Одеської обласної ради Алли Стоянової з проханням терміново врятувати озеро.

Що загрожує регіону

Рівень води в озері становить лише 0,88 метра, що на 0,82 метра нижче норми. Фактичний об'єм води — 74,8 мільйона кубометрів при проєктній нормі понад 131 мільйон кубометрів. Що три дні рівень падає на 2 сантиметри, і причиною цьому є першочергово висока температура та відсутність дощів.

Озеро Катлабух

Депутатка Одеської обласної ради Алла Стоянова попереджає, що понад 30 фермерських господарств опинилися під загрозою закриття. Приватні колодязі вже почали пересихати через зниження рівня ґрунтових вод. Але наслідки будуть значно гіршими.

За словами Алли Стоянової, втрата урожаю може торкнутися понад 6 000 гектарів сільгоспугідь. Збитки аграрних підприємств можуть сягнути сотень мільйонів гривень. Зрошення ранніх культур, овочів та фруктів на площі 2 000 гектарів вже під питанням.

Важливо, що в Ізмаїльському районі зареєстровано найвищий показник внутрішньо переміщених осіб в області. Проте водна криза може спричинити нову хвилю еміграції з регіону. Крім того, через брак води погіршиться санітарно-епідемічна ситуація.

Лист Алли Стоянової до Кабінету міністрів України

Чому озеро Катлабух таке важливе

Озеро Катлабух дуже важливе для екології регіону, бо підтримує біорізноманіття регіону та регулює мікроклімат. Обміління призводить до цвітіння води, гниття рослинності та загибелі риби. Популяції водоплавних птахів втрачають природне середовище існування.

Замулення озера Катлабух

Через велику кількість мулу та гниючі рослини насосні станції втрачають функціональність. Крім того, почався процес засолення ґрунтів — це може призвести до необоротних змін у екосистемі.

Причини кризи

Озеро Катлабух висихає

"Масштаб проблеми виходить за межі локальної — вона загрожує системною дестабілізацією соціально-економічного розвитку регіону, підриває основи аграрного виробництва, створює загрозу екологічній катастрофі та прямо впливає на продовольчу безпеку країни", — зазначає депутатка у своєму зверненні.

Фрагмент листа Анни Стоянової до Кабміну

Як пропонують розв’язати проблему

На проблему звернула увагу і Всеукраїнська аграрна рада. Там кажуть, що бюджеті на 2025 рік передбачено 84 мільйони гривень на електроенергію для насосів. На наповнення Катлабуха потрібно лише 43,4 мільйона гривень. Втім, Кабінет Міністрів України, Міністерство аграрної політики та Одеська ОДА досі не ухвалили відповідного рішення.

Алла Стоянова вимагає виділити цільове фінансування до 1 серпня. Потрібен ремонт шлюзів-регуляторів "Желявський" та "Громадський" для ефективного використання води. На її думку, Держводагентство має залучити резервні технічні засоби для мобільної подачі води.

"Вірю, що держава не залишить громади Південної Одещини сам на сам з бідою. Впевнена, що завдяки Вашому рішенню буде збережене життя, здоров’я, стабільність і майбутнє десятків тисяч людей", — підсумовує депутатка.

Раніше "Телеграф" також писав, що унікальний мешканець українських водойм опинився на межі зникнення. Ця унікальна тварина з особливими пристосуваннями до водного середовища потребує негайного захисту у Карпатах, на берегах річок Дніпра та Дунаю.