Безопасность по-одесски: как отдохнуть у моря и не попасть под обстрел

Всего пока было открыто 12 пляжей

Одесса остается одним из главных курортов Украины на сегодняшний день, где можно провести время у моря. Учитывая нередкие обстрелы города, местная власть открыла пляжи, которые оборудованы укрытиями для безопасности отдыхающих.

В начале июня текущего года стало известно, что в Одессе и Черноморске открыли в целом 12 пляжей:

г. Одесса: пляж "Дельфин" (два участка между траверсами №12-13);

г. Одесса: "Буфет на Малом Фонтане";

г. Одесса: пляж "Великофонтанский";

г. Черноморск: Центральный городской пляж (ул. Пляжная, 15);

Одесская область: с. Приморское, Вилковское общество, участок 600 м;

г. Одесса: пляжи "Аркадия" и "Курортный" (несколько участков);

г. Одесса: пляж "Чайка" (два участка).

Список может быть расширен. Окончательное решение об открытии новой зоны, как говорят в ОВА, принимается только после обследования, установления всех необходимых средств оповещения, границ купания, организации спасательных постов и санитарной уборки.

Какая ситуация с укрытиями на пляжах в Одессе

Журналисты издания "НикВести" проверили, насколько быстро можно добраться до укрытия на разных пляжах Одессы. Вражеская ракета, в зависимости от своего типа, долетает до Одессы за 1-8 минут, поэтому крайне важно знать, как в случае тревоги быстро найти безопасное место.

Так, в Аркадии поиск укрытия занял две минуты. Однако в данном случае журналисты точно знали, где оно находится, потому дорога до него заняла столько времени. Сами местные жители говорят, что необходимо сделать больше указателей, чтобы люди сразу могли сориентироваться.

На Ланжероне ситуация с поиском укрытия была хуже — он занял целых 23 минуты. Ближайшее оказалось в отеле "М1". В отеле "Немо" также есть убежище — во время тревоги оно открыто. При этом отмечается, что никаких указателей, ведущих туда, не было.

На сайте Одесской мэрии опубликована карта с бомбоубежищами и укрытиями. На ней также показаны безопасные места в районе пляжной зоны.

Карта с бомбоубежищами и укрытиями на пляжах в Одессе / Горсовет

Карта с бомбоубежищами и укрытиями на пляжах в Одессе / Горсовет

Депутат Одесского районного совета Валентина Шульц в эфире "Эспрессо" сказала, что мобильных укрытий на пляжах не хватает.

"На открытие этих пляжей подписывает разрешение ОТУ "Одесса", а также ОВА, и там должны быть бомбоубежища, мобильные укрытия. Как настоящая одесситка, я инспектировала пляж поздно вечером — очень много находится на пляжах и, по-моему, не хватает мобильных укрытий. Туристов много, с детьми, а мобильное укрытие на 500 метров одно. Возможно, впоследствии их доставят", — сказала она.

Бассейны и отели в Одессе с укрытиями

NEMO Hotel Resort & SPA

Пятизвездочный отель на берегу моря имеет укрытия на случай воздушной тревоги. Их оборудовали еще в 2023 году.

Скриншот NEMO Hotel Resort & SPA / Instagram

Beach Odessа Club Hotel RED LINE

Курортный комплекс на своей странице в Instagram отмечает, что внутри есть укрітия на случай воздушной тревоги.

Скриншот Beach Odessа Club Hotel RED LINE / Instagram

Premier Hotel Odesa

Самый большой пятизвездочный отель в Одессе расположен в 1,1 км от такой достопримечательности, как пляж на "Малом фонтане". На официальной странице в соцсети указано, что в отеле есть собственное укрытие.

Скриншот Premier Hotel Odesa / Instagram

Как найти ближайшее укрытие

Если началась тревога и вы вдруг не знаете, где находится ближайшее укрытие, можно воспользоваться приложением "Дія".

В разделе "Незламність" есть возможность указать свое местоположение и на карте высветятся все ближайшие укрытия и маршрут к ним.

Как найти ближайшее укрытие. Скриншот "Дія"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли уже купаться на пляжах Одесской области и что показали пробы воды.