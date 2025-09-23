"Страшний сон українця". У Києві здають квартиру з Арестовичем (фото)

Українці у мережі вже жартують про це

У мережі завірусився дотепний курйоз з квартирою, яку здають в оренду в Києві. Адже на одному з фото засвітилась подушка, на якій зображений Олексій Арестович.

Відповідне фото поширюють київські пабліки. Зазначається, що вказане житло здають в Києві за 12 тисяч грн.

На фото зображено кілька кімнат квартири та саме оголошення. Відомо, що житло здають на бульварі Вацлава Гавела, 31. Квартира звичайна, без сучасного ремонту, трошки пошарпана, але основну увагу привертає подушка на ліжку у спальні. Адже на ній зображено Олексія Арестовича, який вже пару років робить досить провокаційні та проросійські заяви.

Скрін оголошення

Зауважимо, що в оголошенні вказано, що квартира трикімнатна, на четвертому з дев'яти поверхів. Має пральну машинку, бойлер, холодильник тощо. Поруч знаходяться магазини, автобусні зупинки тощо. Вартість оренди 12 тисяч і комунальні послуги.

Подушка з Арестовичем у квартирі Києва

У коментарях користувачі вже відмітили такий гумор і наголосили, що за таку компанію у ліжку мають платити орендаторам, а не навпаки. Було чимало гнівних коментарів та жартів у бік Арестовича.

