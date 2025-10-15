В Одесі з'явилася своя військова адміністрація. Пояснюємо простими словами, що це означає

Військова адміністрація перебирає всі функції місцевого самоврядування

В Одесі відбулися великі зміни після позбавлення її мера Геннадія Труханова українського громадянства. Зокрема, з'явилася міська військова адміністрація для посилення оборони міста. Але що ж у такому разі зміниться?

Що потрібно знати:

Зеленський вважає, що в Одесі дуже багато питань безпеки залишаються без відповідей

Повноваження всіх місцевих рад, сільських та міських голів автоматично припиняються з моменту призначення керівника адміністрації

Сергій Лисак очолив військову адміністрацію в Одесі

Інформацію про створення військової адміністрації раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський у своїх соціальних мережах.

Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації. Занадто багато питань безпеки в Одесі надто довго залишалися без належної відповіді. Усі ефективні рішення будуть ухвалені. Я призначу керівника військової адміністрації найближчим часом Володимир Зеленський

Що таке МВА

Міська військова адміністрація — це тимчасовий державний орган, який утворюють на територіях, де введено воєнний стан. Вони потрібні для забезпечення дії Конституції та законів України, здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки та порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.

Указ про створення МВА

Що зміниться при створенні військової адміністрації

За такого сценарію відбудеться кілька значних змін.

У Законі України "Про військово-цивільні адміністрації" зазначено, що повноваження всіх місцевих рад, сільських та міських голів автоматично припиняються з моменту призначення керівника такої адміністрації.

При цьому все управління переходить до керівника військово-цивільної адміністрації, який призначається указом Президента України.

Військова адміністрація перебирає всі функції місцевого самоврядування, включаючи питання комунального господарства, безпеки, соціальної сфери та розподілу бюджету.

Метою військово-громадянських адміністрацій є створення умов для забезпечення життєдіяльності відповідних територіальних громад, вирішення питань місцевого значення шляхом встановлення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських рад, їх виконавчих органів, обласних, районних рад) з місця проведення анти- самоврядування такі повноваження не здійснюють чи самоусунулися від виконання.

Водночас чинні обмеження в місті залишаться чинними:

комендантська година

заборона на масові заходи (збори, мітинги, концерти, спортивні події можуть бути скасовані)

регулювання роботи бізнесу

евакуація населення (у разі загрози бойових дій)

посилений контроль за громадським порядком – патрулювання, перевірки, блокпости.

Хто очолив військову адміністрацію

Головою адміністрації став нинішній начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Як повідомили у телемарафоні, посилаючись на власні джерела, президент Володимир Зеленський уже підписав відповідний указ.

Указ про призначення Сергія Лисака

Відомо, що у 2014-2015, а також у 2017 році Сергій Лисак брав участь в АТО, служив у підрозділі, який займався контрдиверсійною роботою. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Сергій Лисак. Колаж "Телеграфа"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що петиція про припинення громадянства України одеського міського голови Геннадія Труханова, підозрюваного у наявності російського паспорта, лише за добу набрала необхідних 25 тисяч голосів.