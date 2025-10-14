Блискавична реакція: Труханова таки можуть позбавити громадянства України — тепер причина інша

Історія з тим, що мер Одеси нібито має російські документи, спливає не вперше

Петиція про припинення громадянства України одеського міського голови Геннадія Труханова, якого підозрюють у наявності російського паспорта, лише за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Що треба знати:

Пропозиція позбавити Труханова українського громадянства отримала підтримку українців

Петиція щодо цього лише за добу набрала необхідну кількість голосів

Сам міський голова Одеси заперечує, що має російський паспорт

Петицію 13 жовтня зареєстрував на сайті президента Мирослав Откович. Станом на 8 годину ранку вона набрала вже понад 26 тисяч голосів. У тексті автор зазначив, що його пропозиція позбавити Труханова українського громадянства основана на неодноразових появах журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина російської федерації та російського податкового номера.

Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства. В умовах повномасштабної війни з російською федерацією така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади, — пише Мирослав Откович

Хоча привід для можливої втрати Трухановим українського громадянства той самий — підозра, що він має також російське, тепер це йде не зверху, а від самих українців.

Геннадія Труханова підозрюють у наявності російського громадянства — що відомо

Чутки про наявність у Труханова російського паспорта ходили давно. Зокрема одеський волонтер та активіст Сергій Стерненко публікував скан-копії документів, які він визначив як докази російського громадянства мера Одеси.

Геннадій Труханов

Проте сам Труханов неодноразово заявляв, що це фейк та в нього немає іншого громадянства, крім українського. Днями Труханов повідомив, що він вже майже не звертає на подібні історії уваги, але дізнався, що комісія при президентові України через нібито наявність російського громадянства планує розглянути питання про позбавлення його українського. Засідання комісії мало відбутися 13 жовтня.

Того ж дня Труханов вкотре заявив, що не є громадянином Росії та опублікував фото документів, що підтверджують це. Він додав, що з 2018 року в Росії внесений до списків санкцій як громадянин України.

