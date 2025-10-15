В Одессе появилась своя военная администрация. Объясняем простыми словами, что это значит

Военная администрация берет на себя все функции местного самоуправления

В Одессе произошли большие изменения после лишения ее мэра Геннадия Труханова украинского гражданства. В частности, появилась городская военная администрация для усиления обороны города. Но что же в таком случае изменится?

Что нужно знать:

Зеленский считает, что в Одессе слишком много вопросов безопасности остаются без ответов

Полномочия всех местных советов, сельских и городских голов автоматически прекращаются с момента назначения руководителя администрации

Сергей Лысак возглавил военную администрацию в Одессе

Информацию о создании военной администрации ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

Одесса заслуживает большей защиты и большей поддержки. Это можно сделать в формате военной администрации. Слишком много вопросов безопасности в Одессе слишком долго оставались без надлежащего ответа. Все эффективные решения будут приняты. Я назначу руководителя военной администрации в ближайшее время Владимиз Зеленский

Указ о создании ГВА

Что такое ГВА

Городская военная администрация — это временный государственный орган, который образовывают на территориях, где введено военное положение. Они нужны для обеспечения действия Конституции и законов Украины, осуществления мер правового режима военного положения, обороны, гражданской защиты, общественной безопасности и порядка, защиты критической инфраструктуры, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

Что изменится при создании военной администрации

При таком сценарии произойдет несколько значительных изменений.

В Законе Украины "О военно-гражданских администрациях" указано, что полномочия всех местных советов, сельских и городских голов автоматически прекращаются с момента назначения руководителя такой администрации.

При этом, все управление переходит к руководителю военно-гражданской администрации, который назначается указом Президента Украины.

Военная администрация берет на себя все функции местного самоуправления, включая вопросы коммунального хозяйства, безопасности, социальной сферы и распределения бюджета.

Целью военно-гражданских администраций является создание условий для обеспечения жизнедеятельности соответствующих территориальных общин, решения вопросов местного значения путем установления особого порядка осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления (сельских, поселковых, городских советов, их исполнительных органов, областных, районных советов) в районе проведения антитеррористической операции в случае, когда соответствующие органы местного самоуправления такие полномочия не осуществляют или самоустранились от их выполнения.

В то же время действующие ограничения в городе останутся в силе:

комендантский час

запрет на массовые мероприятия (собрание, митинги, концерты, спортивные события могут быть отменены)

регулирование работы бизнеса

эвакуация населения (в случае угрозы боевых действий)

усиленный контроль над общественным порядком – патрулирование, проверки, блокпосты.

Кто возглавил военную администрацию

Главой администрации станет нынешний начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Как сообщили в телемарафоне, ссылаясь на собственные источники, президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий указ.

Указ о назначении Сергея Лысака

Известно, что в 2014-2015, а также в 2017 году Сергей Лысак принимал участие в АТО, служил в подразделении, которое занималось контрдиверсионной работой. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что петиция о прекращении гражданства Украины одесского городского головы Геннадия Труханова, подозреваемого в наличии российского паспорта, только за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов.