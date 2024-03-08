Вдалий хід чи "заслання": у Раді вказали на кілька цікавих моментів щодо призначення Залужного

Нардеп Арсеній Пушкаренко пояснив "Телеграфу", чому ексголовком ЗСУ буде ефективним дипломатом та чи володіє він англійською

Ніякого так званого "заслання" подалі від України колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Британію немає з огляду на кілька причин. До того ж генерал вдосконалює свою англійську і буде ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат з фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко, коментуючи хвилю певної "зради" в соцмережах з приводу потенційного призначення Залужного послом України на Туманному альбіоні.

— Ми почули вже коментар президента України про те, що генерал Залужний виявив таке бажання і що це була його ініціатива, аби спробувати себе все ж таки на дипломатичній ниві. У нього був досвід роботи з британським партнером на його посаді головнокомандувачем ЗСУ. Тому в принципі, думаю, що це призначення буде корисним і для держави, і для Залужного, аби спробувати себе у такій іпостасі.

Зараз Україна направила запит на агреман (від фр. agrément "згода". — Авт.), ми чекаємо погодження. Думаю, що точно без його згоди навряд чи б відбулося потенційне призначення і не анонсувалося б його відрядження очолити нашу дипломатичну місію у Лондоні, — наголосив парламентар.

За його словами, Залужний хоче залишатися надзвичайно корисним для держави, оскільки етап його військової кар'єри як головкома завершився, і формально "він безпосередньо сьогодні в ЗСУ не може давати якийсь результат".

— Думаю, це достатньо цікаве рішення з точки зору того, що Британія з перших днів широкомасштабного вторгнення була нашим стратегічним рішучим партнером. На жаль, у Великій Британії досить тривалий час немає нашого посла. Тому, думаю, це тільки посилить підтримку України Лондоном. А також взагалі буде допомагати британській стороні консолідувати зусилля по підтримці України на міжнародному рівні. Відтак вважаю, що це дуже сильний крок і для України, і особисто для генерала Залужного. Тому що його досвід і авторитет будуть там тільки посилювати підтримку тут, — пояснив Арсеній Пушкаренко.

Також, народний депутат додав, Залужний окрім усього володіє англійською мовою: "Активно її розвиває, як дуже багато українців (і я особисто) та посилює, щоб стабільно вільно мати можливість вибудовувати персональні контакти і працювати для України".

*Інтерв'ю із заступником голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва про втрату Росією підтримки у світі, покарання Путіна в Гаазі та повернення українських полонених — читайте на "Телеграфі" найближчим часом.

Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Гарант відправив Залужного у відставку 8 лютого 2024 року, а разом із ним і все командування Сил оборони України. Сам Зеленський заявляв, що українська армія потребує перезавантаження та свіжих кадрів, які можуть підказати нові рішення.

Зазначимо, що у липні 2023-го Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Британії Вадима Пристайка, який обіймав її з липня 2020 року.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що росіяни запустили фейк про те, що Залужний пішов у політику. В Інтернеті з’явилися підроблені сайти нібито Валерія Залужного і його "посвідчення" члена політичної партії "Європейська Солідарність".