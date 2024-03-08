Вдалий хід чи "заслання": у Раді вказали на кілька цікавих моментів щодо призначення Залужного
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Нардеп Арсеній Пушкаренко пояснив "Телеграфу", чому ексголовком ЗСУ буде ефективним дипломатом та чи володіє він англійською
Ніякого так званого "заслання" подалі від України колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного в Британію немає з огляду на кілька причин. До того ж генерал вдосконалює свою англійську і буде ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії.
Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат з фракції "Слуга народу" Арсеній Пушкаренко, коментуючи хвилю певної "зради" в соцмережах з приводу потенційного призначення Залужного послом України на Туманному альбіоні.
— Ми почули вже коментар президента України про те, що генерал Залужний виявив таке бажання і що це була його ініціатива, аби спробувати себе все ж таки на дипломатичній ниві. У нього був досвід роботи з британським партнером на його посаді головнокомандувачем ЗСУ. Тому в принципі, думаю, що це призначення буде корисним і для держави, і для Залужного, аби спробувати себе у такій іпостасі.
Зараз Україна направила запит на агреман (від фр. agrément "згода". — Авт.), ми чекаємо погодження. Думаю, що точно без його згоди навряд чи б відбулося потенційне призначення і не анонсувалося б його відрядження очолити нашу дипломатичну місію у Лондоні, — наголосив парламентар.
За його словами, Залужний хоче залишатися надзвичайно корисним для держави, оскільки етап його військової кар'єри як головкома завершився, і формально "він безпосередньо сьогодні в ЗСУ не може давати якийсь результат".
— Думаю, це достатньо цікаве рішення з точки зору того, що Британія з перших днів широкомасштабного вторгнення була нашим стратегічним рішучим партнером. На жаль, у Великій Британії досить тривалий час немає нашого посла. Тому, думаю, це тільки посилить підтримку України Лондоном. А також взагалі буде допомагати британській стороні консолідувати зусилля по підтримці України на міжнародному рівні. Відтак вважаю, що це дуже сильний крок і для України, і особисто для генерала Залужного. Тому що його досвід і авторитет будуть там тільки посилювати підтримку тут, — пояснив Арсеній Пушкаренко.
Також, народний депутат додав, Залужний окрім усього володіє англійською мовою: "Активно її розвиває, як дуже багато українців (і я особисто) та посилює, щоб стабільно вільно мати можливість вибудовувати персональні контакти і працювати для України".
*Інтерв'ю із заступником голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва про втрату Росією підтримки у світі, покарання Путіна в Гаазі та повернення українських полонених — читайте на "Телеграфі" найближчим часом.
Як повідомлялось, напередодні президент України Володимир Зеленський затвердив кандидатуру Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
Гарант відправив Залужного у відставку 8 лютого 2024 року, а разом із ним і все командування Сил оборони України. Сам Зеленський заявляв, що українська армія потребує перезавантаження та свіжих кадрів, які можуть підказати нові рішення.
Зазначимо, що у липні 2023-го Володимир Зеленський звільнив з посади посла України у Британії Вадима Пристайка, який обіймав її з липня 2020 року.
Раніше "Телеграф" також повідомляв, що росіяни запустили фейк про те, що Залужний пішов у політику. В Інтернеті з’явилися підроблені сайти нібито Валерія Залужного і його "посвідчення" члена політичної партії "Європейська Солідарність".