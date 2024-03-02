Похорон Навального: скільки росіян затримали силовики на мітингах

Найбільше росіян затримали у Новосибірську та Єкатеринбурзі

В день поховання російського опозиціонера Олексія Навального 1 березня в Росії силовики затримали понад 130 осіб. Окрім Москви затримували їх в десятках інших населених пунктів РФ.

Про це повідомила російська правозахисна група ОВД-Інфо. За її даними, мінімальна кількість затриманих склала 128 осіб, але цифри, скоріше за все, більші.

Росіян, які захотіли вшанувати пам'ять Навального, затримували у 19 містах та інших населених пунктів. Найбільше затримали у Новосибірську – 31 особу. На другому місті опинився Єкатеринбург з 19 затриманими, також 18 осіб затримали у селищі Рамонь Воронезької області, 17 осіб – у Москві.

Як раніше писав "Телеграф", у Москві після похорону російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці, тисячі людей продовжили стояти навколо цвинтаря, скандуючи різні гасла. Зокрема, "Українці — хороші люди" та "Поверніть солдатів додому".

16 лютого ФСВП по Ямало-Ненецькому автономному округу, де в колонії знаходився Олексій Навальний, повідомило про його смерть. Було наголошено, що ув’язненому політику стало погано після прогулянки. Незабаром було повідомлено, що у нього відірвався тромб.

Похорон опозиційного російського політика був запланований на п’ятницю, 1 березня. Вони мають відбутися у Москві на Борисівському цвинтарі.