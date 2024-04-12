Нідерланди нададуть Україні додаткову допомогу: мова йде про чималу суму

Хоча діючий уряд скоро іде у відставку, він потурбувався про продовження допомогу

Нідерланди прийняли рішення виділити на допомогу Україні у 2024 році додаткові 400 мільйонів євро. Вони не будуть враховані до вже закладених до бюджету країни грошей на допомогу Києву – це майже два мільярди євро.

Про це повідомляє нідерландський інформаційний портал RTL News. Відзначається, що й наступного року Україна може розраховувати на підтримку з боку Нідерландів.

Річ у тім, що діючий уряд скоро йде у відставку. Проте у весняному меморандумі він передбачив на 2025 рік ще 1,5 млрд євро підтримки для України – головними напрямками стануть в першу чергу військова підтримка, а також реабілітація поранених військових ЗСУ та відбудова того, що зруйнували російські терористи.

Нагадаємо, що нещодавно Нідерланди підтвердили, що Україна може отримати літаки F-16 від країни вже цього року. Очікується постачання 20 американських винищувачів.

Окрім того, минулого місяця королева Нідерландів Максима зустрілася з пораненими українськими воїнами, які відновлюють свої сили. А до цього король Нідерландів Віллем-Олександр відвідав навчання українських бійців в таборі в Англії.

Також відомо, що у підписаній не так давно двосторонній безпековій угоді між Україною та Нідерландами "найсильніший блок" про відповідальність Росії. У ньому також йдеться про спецтрибунал для РФ в Гаазі.