Краще давати гроші на захист України, ніж на відбудову: у польському МЗС зробили потужну заяву

Європейський Союз міг би зробити більше, ніж робить зараз

Партнери України повинні збільшувати оборонну підтримку Києва, щоб Збройні сили України могли протистояти агресії російських терористів. Краще допомагати Україні захищатися від російського повітряного терору проти енергетики та інфраструктури, ніж потім займатися їх відбудовою.

Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє RMF 24. Він нагадав, що Україні потрібні системи ППО та боєприпаси до них.

"Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, захистити свої електростанції, захистити свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще витрачати гроші на захист України, ніж потім її відбудовувати", – зазначив він.

Міністр додав, що Європейський Союз міг би зробити більше, ніж робить зараз – попри те, що загальна вартість допомоги Україні з боку ЄС вже перевищила вартість допомоги з боку США. Але Україні потрібно допомагати, поки російський диктатор Володимир Путін не зазнає поразки.

"Думаю, Путіну було б добре визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, враховуючи, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", – резюмував Сікорський.

Трохи раніше американські ЗМІ зазначили, що попри те, що перші партії озброєння з пакета допомоги від США на мільярд доларів Україна вже отримала, основна частина пакета ще нескоро потрапить в Україну. На постачання техніки можуть піти в кращому разі місяці.

Додамо, що ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.

Окупантам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр. "Телеграф" вже розповідав, чому росіяни так вчепилися у це місто.