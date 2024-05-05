Лучше давать деньги на защиту Украины, чем на восстановление: в польском МИД сделали мощное заявление

Европейский Союз мог бы сделать больше, чем делает сейчас

Партнеры Украины должны увеличивать оборонную поддержку Киева, чтобы вооруженные силы Украины могли противостоять агрессии российских террористов. Лучше помогать Украине защищаться от российского воздушного террора против энергетики и инфраструктуры, чем заниматься их восстановлением.

Об этом сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF 24. Он напомнил, что Украине нужны системы ПВО и боеприпасы к ним.

"Украине крайне нужны зенитные ракеты, чтобы защитить свою промышленность, защитить свои электростанции, защитить свою инфраструктуру. Я считаю, что гораздо лучше тратить деньги на защиту Украины, чем потом ее отстраивать", – отметил он.

Министр добавил, что Европейский Союз мог бы сделать больше, чем сейчас, несмотря на то, что общая стоимость помощи Украине со стороны ЕС уже превысила стоимость помощи со стороны США. Но Украине нужно помогать, пока российский диктатор Владимир Путин не потерпит поражение.

"Думаю, Путину было бы хорошо признать свое вторжение ошибкой и сделать новый расчет, учитывая, что мы будем помогать Украине столько, сколько потребуется", – резюмировал Сикорский.

Несколько ранее американские СМИ отметили, что, несмотря на то, что первые партии вооружения из пакета помощи от США на миллиард долларов Украина уже получила, основная часть пакета еще не скоро попадет в Украину. На доставку техники могут уйти в лучшем случае месяцы.

Добавим, что ситуация на фронте обостряется, а российские кафиры бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности, речь идет об участке фронта к западу от Авдеевки и Марьинки.

Оккупантам действительно поставили задачу взять Часов Яр на Донетчине до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Часов Яр. "Телеграф" уже рассказывал, почему россияне так вцепились в этот город.